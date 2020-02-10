بنك الكويت الوطني يحقق صافي أرباح 2.169 مليار جنيه نهاية 2019

حقق بنك الكويت الوطني- مصر صافي أرباح قدرها 2.169 مليار جنيه نهاية عام 2019، مقارنة مع 2.002 مليار جنيه مصري في نهاية عام 2018، بنمو بلغ 8.31%.

وارتفعت صافي القروض والتسهيلات للعملاء مع نهاية عام 2019 بواقع 5.40 %، لتبلغ 31.55 مليار جنيه، مقارنة مع 29.93 مليار جنيه نهاية سبتمبر لعام 2019.

وبلغت ودائع عملاء 51.57 مليار جنيه، ونمت حقوق الملكية بنسبة 6.31 % لتبلغ 8.01 مليار جنيه، مقارنة مع 7.54 مليار جنيه، نهاية سبتمبر لعام 2019.

وشهد صافى الدخل من العائـد نمواً بنسبة 11.53% ليبلغ 3,09 مليار جنيه، مقارنة مع 2.77 مليار جنيه، نهاية عام 2018.

وسجل صافى العائد من النشـاط زيادة بنسبة 9.01 % ليبلغ 3.77 مليار جنيه، مقارنة مع 3.46 مليار جنيه في نهاية عام 2018.

وحقق البنك نموًا في العائد على متوسط الأصول بنسبة 0,13% لتبلغ 3,15 % مقارنة مع 3,02% في نهاية ديسمبر لعام 2018.

ونمت الاستثمارات بواقع 31,83% لتبلغ 21,95 مليار جنيه في نهاية عام 2019، وذلك بالمقارنة مع 16,65 مليار جنيه في نهاية سبتمبر لعام 2019.

مؤشرات الأرباح تثبت صحة الرهان على الفرص بالسوق المصرية

وتعقيباً على تلك النتائج المالية قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر شيخة البحر: “إن النمو القوي الذي يحققه البنك عاماً تلو الآخر يثبت من جديد صحة رهان مجموعة الوطني منذ أكثر من 12 عاماً على الإمكانات الهائلة والفرص الواعدة في السوق المصرية”.

وأوضحت البحر أن الوطني مصر يشكل الآن أحد الأسواق الرئيسية لتنمية أعمال المجموعة، والتي قامت مؤخراً بتطوير استراتيجية تستهدف قطاع التجزئة المصري، وذلك في أعقاب الإصلاحات الاقتصادية التي أثمرت عن تزايد معدلات الثقة في السوق المصرية.

نقل خبرات المجموعة بمجال التكنولوجيا الرقمية

وأضافت البحر أن البنك أصبح له بصمة كبيرة داخل القطاع المصرفي المصرية، كما أنه يعد من بين الأسرع نموّاً بالسوق المصرفية المصرية، ما تعكسه المؤشرات المالية التي تؤكد في الوقت ذاته السير بشكل جيد نحو التوسع في هذا السوق وشغل مكانة أكثر تقدماً بين البنوك المصرية.

وأكدت البحر على أن البنك يعمل في الوقت الراهن على تعزيز حصته السوقية في السوق المصرية من أجل تحقيق مزيداً من النمو والتكامل بين عملياته الدولية، وبما يخدم استراتيجية تنويع مصادر الدخل التي ينتهجها البنك، خاصة وأن مساهمة الوطني مصر تبلغ الآن قرابة ثلث مساهمة الفروع الخارجية في أرباح المجموعة.

وأشارت إلى أن البنك يستهدف تطوير المعاملات المصرفية وتحسين جودتها للاستجابة لطلب السوق المتزايد، وذلك إلى جانب الاهتمام الكبير بتشجيع القطاع الخاص عبر زيادة محفظة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى توسيع نطاق عمليات البنك وتنويعها بحيث تغطي المزيد من المناطق الجغرافية بهدف الوصول إلى المزيد من العملاء.

تنوع المحفظة البنك الائتمانية يعكس قوة الاقتصاد المصري

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الكويت ياسر الطيب، إن أرباح عام 2019 تعكس مواصلة الأداء والنمو القوي في معظم مؤشرات البنك المالية.

وأوضح أن نتائج عام 2019 تعكس ما يتمتع به البنك من متانة مركزه المالي وقوة ميزانيته واستراتيجيته الناجحة وثراء فريق عمل البنك الذي يتميز بخبرات مصرفية واسعة.

وأضاف الطيب أن أغلب أرباح الوطني – مصر تأتي من العمليات الائتمانية مع قطاع الشركات، وتضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، ما يمثل انعكاساً لتنوع الاقتصاد المصري.

حقوق الملكية نمت بنسبة 6.31% لتبلغ 8.01 مليار جنيه

وأكد على أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه أكثر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة القادمة عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة للأفراد، والتي تناسب مختلف شرائح العملاء وتُأصل لديهم مفهوم البنك الواحد الذي يفي بكافة متطلباتهم واحتياجاتهم المالية.

وحول المسئولية الاجتماعية للبنك قال الطيب أنه منذ دخول المجموعة إلى السوق المصرية عام 2007، ويعمل البنك الاطلاع بمسئوليته الاجتماعية لخدمة المجتمع المصري، بما يقدمه من دعم ومساهمات للعديد من الجهات الخيرية التي لا تهدف إلى الربح والعمل على تنمية المجتمع وأبناءه في جميع المجالات.

وذكر الطيب أن الوطني مصر يتطلع الى تعزيز دوره التنموي من خلال تبنى أحدث المبادرات التنموية التي تم ترويجها من قبل الدولة المصرية، وعقد شراكات مع مؤسسات المجتمع الأكثر نشاطاً ومصداقية لتصبح الذراع التنفيذي لمجهودات البنك التنموية.

الطيب: يصل بشبكة فروعه إلى 52

وأشار إلى أن البنك لديه الآن شبكة من الفروع المصرفية تبلغ 52، تنتشر بأفضل المواقع الحيوية في مختلف المحافظات والمدن المصرية، منها: القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدلتا، وسيناء، والبحر الأحمر، والصعيد، والمناطق الصناعية في مدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان.

ويوجد لدى البنك فرعان إسلاميان أحدهما بالقاهرة والآخر بمدينة الإسكندرية، وهو أمر يتيح للبنك تقديم المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى المنتجات التقليدية.

ولدى مجموعة بنك الكويت الوطني اليوم أوسع شبكة فروع محلية ودولية تصل إلى أكثر من 150 فرعاً وشركة تابعة تغطي أربع قارات حول العالم.

وتنتشر في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط والصين وسنغافورة.