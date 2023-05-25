بنك الكويت الوطني مصر يحقق صافي أرباح 652 مليون جنيه خلال الربع الأول

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نتائج أعمال بنك الكويت الوطني مصر

ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 87% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 مدفوعا بنمو صافي الدخل من العائد والإيرادات.

ووفق لبيان البنك، ارتفع صافي الأرباح بعد خصم الضرائب إلى 652 مليون جنيه خلال أول 3 شهور من العام الجاري مقارنة بنحو 349 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزاد صافى الدخل من العائد خل الربع الأول من العام الجاري بنسبة 100% ليرتقع إلى 1.54 مليار جنيه مقابل نحو 770 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022، بحسب البيان.

فيما ارتفع صافي إيرادات النشاط بنسبة 99% خلال الربع الأول من العام الجاري ليصل إلى 1.85 مليار جنيه مقابل 930 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

ونمت ودائع العملاء بنسبة 4.5% لتصل إلى 88.3 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 84.5 مليار جنيه بنهاية عام 2022.

فيما ارتفع إجمالي أصول البنك إلى 109.3 مليار جنيه حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي مقابل 105.1 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2022 بنسبة نمو بلغت 4%.

وبلغ صافي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية بالبنك بنهاية الربع الأول من العام الجاري 1.58 مليار جنيه مقابل 54.3 مليار جنيه في نهاية عام 2022 بنسبة نمو 6.9%.

وقالت شيخة البحر، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني مصر: “القفزة القوية في أرباح البنك بالربع الأول واستمرار نمو الربحية يعكس صلابة مركزنا المالي ومرونة نموذج أعمالنا القادر على توليد الأرباح رغم تصاعد التحديات التشغيلية”.

وأضافت أن استمرار توسع الميزانية وتحسن أغلب المؤشرات المالية للبنك يؤكد نجاح الاستراتيجية في تنويع الأعمال والإسراع بالتحول الرقمي بهدف زيادة الحصة السوقية للبنك بشكل عام وخاصة على صعيد خدمات التجزئة في أكبر سوق بالمنطقة من حيث عدد السكان، ويتمتع بقاعدة سكانية عريضة من الشباب.

وأوضحت البحر: “تمر البيئة التشغيلية في مصر بمرحلة استثنائية مثل سائر الأسواق الناشئة التي تعرضت لصدمات اقتصادية متتالية، ونحن متفائلون بتحسن تدريجي خلال الفترة المقبلة بفضل الإجراءات الإصلاحية والتدابيرالاستثنائية التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي”.