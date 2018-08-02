بنك الكويت الوطنى: زيادة محفظة القروض سبب ارتفاع الأرباح النصفية

رجب عزالدينقالت بنك الكويت الوطنى –مصر، إن ارتفاع صافى أرباحه خلال النصف الأول يرجع إلى زيادة محفظة القروض والأنشطة المستمرة.وأضاف البنك فى بيان للبورصة المصرية، أن زيادة صافى الربح خلال النصف الأول نتجت من زيادة صافى العائد بمبلغ 100 مليون جنيه نظزا لزيادة محفظة القروض وكذلك الزيادة فى ر

رجب عزالدين

قالت بنك الكويت الوطنى –مصر، إن ارتفاع صافى أرباحه خلال النصف الأول يرجع إلى زيادة محفظة القروض والأنشطة المستمرة.

وأضاف البنك فى بيان للبورصة المصرية، أن زيادة صافى الربح خلال النصف الأول نتجت من زيادة صافى العائد بمبلغ 100 مليون جنيه نظزا لزيادة محفظة القروض وكذلك الزيادة فى ربح الأنشطة المستمرة بمبلغ 319 مليون جنيه.

وزاد صافى ربح البنك بنسبة 36% إلى 989 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2018، مقابل 727 مليونا صافى ربح خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وارتفعت إيرادات الفوائد خلال النصف بنسبة 25.8%، لتسجل 3.3 مليار جنيه مقابل 2.62 مليار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

كما ارتفع إجمالي الودائع بالبنك بنهاية يونيو بنسبة 16.34% ليسجل 47.53 مليار جنيه، مقابل 40.85 مليار خلال الفترة نفسها من 2017.