بنك الكويت المركزي يرفع سعر الخصم ربع مئوية إلى 2.50%

قال محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون اليوم الأربعاء إن بنك الكويت المركزي قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.25 % إلى 2.50% اعتبارا من يوم غد الخميس.

واضاف محافظ المركزي في تصريح صحافي لوكالة االنباء الكويتية (كونا) انه تقرر ايضا إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو) وسندات وتورق المركزي ونظام قبول الودائع ألجل وأدوات التدخل المباشر بالإضافة إلى أدوات الدين العام.

رفع سعر الخصم ربع نقطة مئوية

وأوضح أن قرار المركزي جاء على ضوء المستجدات الأخيرة في األوضاع االقتصادية المحلية والعالمية والتطورات الجيوسياسية وأثر ذلك على معدالت التضخم العالمية وانعكاسه بالتالي على الرقم القياسي ألسعار المستهلك في الكويت.

وبين المحافظ أن قرارات “المركزي” ترتكز على المتابعة الحثيثة للبيانات والمعلومات االقتصادية والمالية المحلية والعالمية بما يهدف الى تعزيز البيئة الداعمة للنمو االقتصادي السيما القطاعات غير النفطية والى ضمان تحقيق االستقرار النقدي والمالي والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية.

واكد الهارون في ختام تصريحه أن بنك الكويت المركزي سوف يتابع رصده للتطورات االقتصادية والنقدية في السواق المحلية والدولية وذلك لإتخاذ أي تدابير إضافية تكفل المحافظة على االستقرار النقدي والمالي في الكويت.

وكان البنك المركزي الأمريكي رفع اليوم، سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى نطاق بين 2.25% و2.50%.

وقال المركزي الأمريكي، اليوم، إن التضخم ما زال مرتفعا بما يعكس اختلالات مرتبطة بالجائحة وزيادات في أسعار الغذاء والطاقة وضغوط الأسعار الأوسع.