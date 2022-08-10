بنك الكويت المركزي يرفع سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس

أعلن باسل الهارون محافظ بنك الكويت المركزي عن قرار برفع سعر الخصم بمقدار ربع نقطة مئوية (25 نقطة أساس) إلى 2.75% من 2.50%، وذلك اعتباراً من غداً الخميس 11 أغسطس.

وأضاف “الهارون” أن البنك المركزي قرر إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي النطلقة على جميع آجال هيكل سعر الفائدة بما في ذلك عمليات إعادة الشراء (ريبو)، وسندات وتورق البنك، وكذلك نظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، وأدوات الدين العام.

يأتي القرار في ضوء ما استجد من بيانات مصرفية ونقدية محلية بعد قرار بنك الكويت المركزي الأخير في 28 يوليو تموز 2022، علما بأن المركزي رفع سعر الخصم بمقدار ربع نقطة قبل أسبوعين بعد قرار الفيدرالي رفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

وأوضح “الهارون” أيضا أن اتخاذ القرار قد أخذ في الحسبان طبيعة انفتاح الاقتصاد الكويتي على العالم، وهو ما يتطلب متابعة حثيثة للبيانات الاقتصادية المالية محلياً وعالمياً، وأيضاً مواكبة تطورات أسعار الفائدة العالمية بهدف توفير البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام وترسيخ الاستقرار النقدي والمالي والحفاظ على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية.