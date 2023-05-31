بنك القاهرة:17.7 مليار جنيه حجم محفظة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال 3 أشهر

بلغ حجم محفظة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في

محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بنك القاهرة

17.7 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2023، وبلغ عدد مراكز ووحدات الأعمال المتخصصة في خدمة عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ببنك القاهرة إلى 48 مركز ووحدة أعمال تغطى كافة أنحاء الجمهورية.



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ووفقا لنتائج أعمال البنك، وفي إطار جهوده؛ للتسهيل على عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعما لإستراتيجية البنك في مجال التحول الرقمي، تم إطلاق منصة رقمية جديدة لقرض “إنجاز” في أسرع وقت وبأقل إجراءات حيث يمكن للعميل تقديم ومتابعة طلب الحصول علي قرض المشروعات الصغيرة بالإضافة إلى تحميل المستندات المطلوبة من خلال المنصة بشكل رقمي دون الحاجة للتوجه لأى من فروع البنك، تسهيلاً للعميل ودعماً لأهداف الشمول المالى والتحول الرقمى.

ماكينات الصراف الآلي في بنك القاهرة

ويعمل بنك القاهرة على تطوير وزيادة عدد ماكينات الصراف الآلى كأحد أهم وأكبر القنوات الإلكترونية المتاحة بالبنك حيث تبلغ شبكة ماكينات الصراف الآلى بالبنك نحو 1671 ماكينة صراف آلى والتي تغطي جميع محافظات الجمهورية، مما ساهم في الوصول بإجمالي عدد المعاملات إلى حوالي 36 مليون معاملة خلال الربع الأول من عام 2023 بقيمة 32 مليار جنيه.

بنك القاهرة

ويقدم البنك خدمة الإشتراك المجانى فى استقبال كشوف الحساب الإئتمانية من خلال البريد الاليكترونى E-statement التى توفر السرعة والسهولة لمتابعة حسابهم، وقد ارتفع عدد المشتركين ليصل الى 31 ألف عميل بنهاية الربع الاول لعام 2023 بزيادة 35% عن عام 2022.

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وإرتفع عدد صالات خدمة ثروة لكبار العملاء داخل الفروع “Tharwa Lounges”إلى 23 صالة بنهاية الربع الاول من العام 2023 كما حققت محفظه كبار العملاء نموا بلغ 14%.

ودعماً للشمول المالى، نجح البنك في استقطاب نحو 60 ألف عميل جديد خلال الربع الأول من عام 2023 ليصل عدد العملاء الافراد الي 3.6 مليون عميل بنهاية الربع الأول، ويحرص البنك على المشاركة فى كافة الفعاليات التى يطلقها البنك المركزى تحقيقاً للشمول المالى.

وشهد الربع الاول من عام 2023 توسيع شبكة البنوك المراسلة لبنك القاهرة ليصل إجمالي عدد البنوك المراسلة إلى أكثر من 630 بنك في كافة أنحاء العالم، وقد تم التركيز على السوق الإفريقي لتصل تغطية بنك القاهرة لمعظم دول القارة الإفريقية، هذا بالإضافة إلى إبرام اتفاقية مع بنك الإستثمار الأوروبي بقيمة 70 مليون يورو لتمويل المشروعات المتناهية الصغر مما يعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في بنك القاهرة ويعزز من دوره في تحقيق الشمول المالي.