بنك القاهرة: 470 ألف عميل عدد عملاء الموبايل البنكي خلال 2022

شهدت خدمتى الموبايل البنكى والإنترنت البنكي، في بنك القاهرة، خلال عام 2022، طفرة فى عدد العملاء المشتركين وصولًا إلى حوالي 470 ألف عميل، بنسبة نمو بلغت 82%، وبلغت قاعدة عملاء “قاهرة كاش” 866 ألف عميل، بنسبة نمو نحو 11% بنهاية عام 2022، مقارنة بنهاية عام 2021.

خدمات القبول الإلكتروني

وشهدت خدمات القبول الإلكترونى عبر رمز الاستجابة السريع QR-Code تحقيق معدل نمو يصل إلى 16% تقريبًا بإجمالي عدد تجار يصل إلى 224 ألف تاجر بنهاية من عام 2022، مقارنة بنهاية عام 2021.

وارتفع استخدام العملاء لمحفظة القاهرة كاش للتجار لحوالي 10 مليارات جنيه بنهاية العام الحالي 2022، مقارنة بـ2.8 مليار جنيه بنهاية عام 2021.

تطبيق إنستاباي

ويُعدّ بنك القاهرة من أوائل البنوك المشاركة في تطبيق إنستا باى Insta Pay، والذى أطلقه البنك المركزى المصرى دعمًا لأهداف الشمول المالى والتحول الرقمى كأول تطبيق مرخص لتقديم خدمة الدفع عبر شبكة المدفوعات اللحظية وتيسير المعاملات المالية الإلكترونية للمواطنين بطرق آمنة وفعالة ولحظية.

بطاقات الخصم والائتمان في بنك القاهرة

وفى مجال البطاقات، بلغ إجمالى عدد بطاقات الائتمان للأفراد بنهاية عام 2022 نحو 177 ألف بطاقة، بزيادة قدرها 14%، وبرصيد يقدر بنحو مليار جنيه، بنسبة نمو قدرها 48%، مقارنة بنهاية 2021.

بلغ عدد محفظة بطاقات الخصم والمدفوعة مقدمًا بأنواعها بنهاية عام 2022 نحو 2.9 مليون بطاقة، بنسبة زيادة قدرها 7% مقارنة بنهاية 2021.

وتزايد الإقبال على استخدام البطاقات اللاتلامسية لدى التجار وبلغت إجمالي قيمة المعاملات 442 مليون جنيه بنهاية عام 2022.

وأطلق البنك بطاقات ميزة المدفوعة مقدمًا لعملائه من المؤسسات والشركات، والتى تتيح إمكانية سداد المدفوعات الحكومية والنفقات الخاصة بالشركات والشراء من التجار والعديد من الخدمات الأخرى التي تسهل على قطاع أعمال المؤسسات والشركات إجراء التعاملات بطريقة آمنة.

وتم تفعيل نحو 3000 بطاقة لعدد من الشركات المحلية والأجنبية، وتعد بطاقة ميزة المدفوعة مقدمًا إضافة جديدة لباقة المنتجات المتنوعة التى يطرحها

التأمين البنكي

لعملائه من قطاع أعمال المؤسسات والشركات، فى إطار إستراتيجية البنك لتطوير قنوات الدفع الإلكترونية ودعم التحول الرقمى.

وفى مجال التأمين البنكى يقدم البنك مجموعة متنوعة من الحزم والبرامج التأمينية ذات المدد المتفاوتة وطرق الدفع المصممة لتلبية احتياجات العملاء المختلفة، وذلك بالتعاون مع أليانز- مصر.

وبلغ إجمالي النمو فى محفظة التأمين البنكي بنهاية عام 2022 نحو 27%، مقارنة بنهاية عام 2021، وذلك تواكبًا مع خطة البنك في توفير كل الخدمات والحلول لخدمة القطاع العائلي العريض الذي يتمتع به بنك القاهرة، فى ضوء سياسة البنك الرائدة أيضًا فى تقديم أفضل خدمة لطمأنة العملاء فى جميع الأوقات والظروف.