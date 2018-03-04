بنك القاهرة: 15 ألف طلب شهريًّا لتمويل شقق ضمن مبادرة المركزى

رضوى عبدالرازققال حازم حجازى، نائب رئيس بنك القاهرة، إن المصارف تتلقى شهريًا ما لا يقل عن 15 ألف طلب لتمويل وحدات سكنية ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، متوسط سعر الوحدة 120 إلى 145 ألف جنيه.وأشار، خلال ملتقى بناة مصر، إلى أن المبادرة أسهمت فى تحقيق طفرة لقطاع التمويل العقارى، وتعري

رضوى عبدالرازق

قال حازم حجازى، نائب رئيس بنك القاهرة، إن المصارف تتلقى شهريًا ما لا يقل عن 15 ألف طلب لتمويل وحدات سكنية ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى، متوسط سعر الوحدة 120 إلى 145 ألف جنيه.

وأشار، خلال ملتقى بناة مصر، إلى أن المبادرة أسهمت فى تحقيق طفرة لقطاع التمويل العقارى، وتعريف المواطنين بتلك الآلية والتى أحجم العملاء عنها نتيجة ارتفاع الفائدة على قروض التمويل.

وأوضح حجازى أن توجه الدولة فى السنوات الأخيرة يعكس رغبتها فى توفير وحدات سكنية للمواطنين من محدودى ومتوسطى الدخل، وتوفير الدعم الكافى لها تلبية لاحتياجاتها.

ولفت إلى أن الطلب على العقارات من قبل تلك الشريحة يتخطى 150 مليار جنيه لتلك الشريحة.

