بنك القاهرة: 149 مليون جنيه قيمة معاملات البطاقات اللاتلامسية بنهاية يونيو

قال إن إجمالي قيمة المعاملات البطاقات اللاتلامسية لدى التجار 194 مليون جنيه بنهاية النصف الأول لعام 2023.

بطاقات ميزة المدفوعة مقدماً

وأضاف في بيان أنه أطلق بطاقات ميزة المدفوعة مقدماً لعملائه من المؤسسات والشركات والتي تتيح إمكانية سداد النفقات والمدفوعات الحكومية والشراء من التجار، إضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى لتسهل على قطاع المؤسسات والشركات إجراء التعاملات بسهولة وبطريقة آمنة، وقد تم تفعيل نحو 170 ألف بطاقة.

وتعد بطاقة ميزة المدفوعة مقدماً إضافة جديدة لباقة المنتجات المتنوعة التي يطرحها البنك لعملائه من قطاع المؤسسات والشركات فى إطار استراتيجية البنك لتطوير قنوات الدفع الإلكترونية ودعم التحول الرقمي.

وأضاف البنك أنه يعتبر من البنوك الرائدة داخل جمهورية مصر العربية في توجهاته نحو التحول الرقمي والتطوير في التعامل مع التكنولوجيا المالية Fintech تماشياً مع توجهات الدولة والبنك المركزي المصري لدعم مبادرة الشمول المالي، حيث تم إصدار 322 ألف بطاقة تيلدا Telda حتى نهاية الربع الثاني لعام 2023 بالتعاون مع شركة تيلدا Telda عن طريق إصدار بطاقة مدفوعة مقدماً يتم ربطها بتطبيق شركة تيلدا Telda الإلكتروني للهواتف الذكية لتمكن المستخدمين من تحويل الأموال والتحكم في مصروفاتهم اليومية.