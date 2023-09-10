بنك القاهرة: 1.2 مليار جنيه حجم التعاملات عبر البطاقات الائتمانية بنهاية يونيو

بلغت الزيادة في عدد بطاقات الائتمان المقدمة للأفراد بأنواعها المختلفة من قبل بنك القاهرة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 11% بالمقارنة بنهاية 2022 وبنسبة نمو 23% في رصيدها بالمقارنة بنهاية 2022 ليصل إجمالي حجم المحفظة إلى 1.2 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2023.

ومن جانبه أكد محمد ثروت رئيس مجموعة التجزئة المصرفية لبنك القاهرة حرص البنك على تقديم مجموعة متنوعة من البطاقات لتناسب احتياجات الشرائح المختلفة بالمجتمع مثل البطاقة الكلاسيكية، البطاقة الذهبية، بطاقة التيتانيوم، بطاقة البلاتينيوم، بطاقة ورلد ايليت.

وأطلق بنك القاهرة حملته الترويجية الجديدة تحت شعار “اصرف واكسب”، ويقدم فرصاً للفوز بـ 30 جائزة لحاملي البطاقات الائتمانية عند استخدامها في المعاملات الشرائية المختلفة، وقد بدأت فعاليات الحملة من 1 أغسطس وتستمر حتى نهاية سبتمبر 2023.

وقال «ثروت» إن الحملات الترويجية التي يحرص بنك القاهرة على إطلاقها تأتي في إطار توجهه نحو تفعيل مختلف وسائل الدفع الإلكترونية التي يقدمها لعملائه وتقليل التعامل النقدي والذي يعد أحد أهم استراتيجيات البنك لدعم الشمول المالي.

وتهدف الحملة لتشجيع وحث عملاء البطاقات الائتمانية على زيادة تعاملاتهم بالبطاقات في مختلف مشترياتهم سواء من خلال نقاط البيع أو عبر الانترنت، حيث تشمل الحملة التسويقية حاملي بطاقات بنك القاهرة الائتمانية.

يتم اختيار الفائزين طبقا لأعلي عدد معاملات شرائية مع تحقيق الحد الأدنى للاستخدام الشهري طبقاً لنوع البطاقة والذي تم الإعلان عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك ومختلف القنوات الدعائية والتسويقية الاخرى، كما سيتم تسليم الجوائز خلال الشهر التالي من الحملة “كل شهر علي حدة”، ويحق للعميل الفوز بالجائزة مرة واحدة فقط.

ويواصل بنك القاهرة إطلاق العديد من الحملات التسويقية المختلفة لجذب مزيد من العملاء الجدد والحفاظ على ولاء العملاء الحالين وتحفيزهم على التنشيط والاستخدام.