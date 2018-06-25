بنك القاهرة يوقع بروتوكول تعاون مع محافظة المنيا

المال- خاصوقّع بنك القاهرة بروتوكول تعاون مع محافظة المنيا فى مجال استثمار وتسويق الأصول المملوكة للمحافظة؛ من أجل تحقيق أقصى استفادة منها، مدعومة بالكفاءات الفنية التي يمتلكها بنك القاهرة وما يتوافر لديه من الآليات والأدوات اللازمة للترويج وإدارة الأصول بمختلف أنواعها. قام بتوقيع بر

المال- خاص





وقّع بنك القاهرة بروتوكول تعاون مع محافظة المنيا فى مجال استثمار وتسويق الأصول المملوكة للمحافظة؛ من أجل تحقيق أقصى استفادة منها، مدعومة بالكفاءات الفنية التي يمتلكها بنك القاهرة وما يتوافر لديه من الآليات والأدوات اللازمة للترويج وإدارة الأصول بمختلف أنواعها.

قام بتوقيع بروتوكول التعاون كل من الأستاذ طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، والسيد اللواء عصام الدين البديوى محافظ المنيا.

وتعليقًا على توقيع الاتفاقية قال الأستاذ طارق فايد إن هذه الخطوة تكتسب أهمية خاصة، حيث تستهدف فتح آفاق ومجالات تعاون جديدة مع محافظة المنيا، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًّا بحث آليات عمل مشتركة بين بنك القاهرة ومحافظة المنيا لتقديم خدمات مصرفية متنوعة لسكان المحافظة.

وأكد فايد حرص بنك القاهرة على التواجد بصورة مكثفة داخل محافظات الصعيد، وفى مقدمتها محافظة المنيا لتقديم خدماته المصرفية لجمهور العملاء والمساهمة فى تمويل المشروعات لسكان المحافظة بما يتوافق مع رؤية البنك وتوجهات الدولة لتحقيق الشمول المالى.

وأشار إلى قيام بنك القاهرة باتخاذ العديد من الإجراءات فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ بهدف تشجيع الشباب فى مختلف محافظات مصر على تبنّي ثقافة ريادة الأعمال وإنشاء مشروعات ناجحة، وهو ما ينعكس إيجابًا على إيرادات الدولة ودفع قاطرة التنمية.

من جانبه أكد اللواء عصام البديوى، محافظ المنيا، أهمية تلك الاتفاقية؛ لتحقيق الاستفادة القصوى من خبرات بنك القاهرة باعتباره واحدًا من أكبر البنوك العاملة بالقطاع المصرفى، ويمتلك أكثر من 230 فرعًا ووحدة مصرفية منتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف البديوى أن بنك القاهرة يمتلك خبرة واسعة فى مجال إدارة وترويج الأصول العقارية، مؤكدًا امتلاك المحافظة العديد من الأصول في شكل أراضٍ ووحدات تجارية وإدارية وسكنية ومواقف السيارات والأسواق وغيرها من الأصول بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة على أرض المحافظة وتحقيق أفضل استغلال لمواردها.