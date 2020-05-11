بنك القاهرة يوقع اتفاقية بقيمة 100 مليون دولار مع “الاستثمار الأوروبى”

أعلن بنك القاهرة عن توقيع إتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبى للحصول على قرض بقيمة 100 مليون دولار

وانفردت “المال” بالكشف فى عددها الصادر اليوم الإثنين عن صفقة التمويل الجديدة بين المؤسسة الدولية والبنك الحكومى.

ويتم تخصيص القرض الكامل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فى إطار السياسات العامة للبنك لتوسيع مصادره التمويلية لدعم هذا القطاع الهام.

وتعليقاً على توقيع الإتفاقية، فقد أعرب طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة عن إعتزازه بالشراكة مع “بنك الاستثمار الأوروبي” ذراع الإقراض للإتحاد الأوروبي، والتى تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية فى المؤشرات المالية والرؤية المستقبلية لبنك القاهرة، إلى جانب الدور الريادى للبنك داخل القطاع المصرفى.

وأشار فايد بأن هذا القرض يأتي فى إطار خطط بنك القاهرة لتوسيع المصادر التمويلية بالعملة الأجنبية من جهات تمويلية مختلفة إستناداً على التطور الكبير الذى شهده البنك على كافة الأصعدة خلال الفترة الماضية.

ومن الجدير بالذكر أن بنك القاهرة يتمتع بعلاقات جيدة مع العديد من المؤسسات المالية الدولية والتى تمكنه من تسهيل كافة عمليات التجارة الخارجية والتمويلية مما يعزز الثقة بالقطاع المصرفى المصرى.