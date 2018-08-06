بنك القاهرة ينعى ضحاياه في حادث مطروح

المال - خاص نعي رئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك القاهرة والعاملين به، ضحاياه من زملائهم من موظفي البنك وذويهم الذين تعرضوا لحادث أليم بطريق مطروح - الإسكندرية أثناء عودتهم من قضاء الاجازة الصيفية بمدينة مرسي مطروح من خلال إحدي شركات النقل الجماعي السياحي.وقال البنك في بيان له أن الحادث أسف

المال – خاص

نعي رئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك القاهرة والعاملين به، ضحاياه من زملائهم من موظفي البنك وذويهم الذين تعرضوا لحادث أليم بطريق مطروح – الإسكندرية أثناء عودتهم من قضاء الاجازة الصيفية بمدينة مرسي مطروح من خلال إحدي شركات النقل الجماعي السياحي.

وقال البنك في بيان له أن الحادث أسفر عن 6 حالات وفاة و27 مصابا يتلقون العلاج اللازم خلال الفترة الحالية .

وأشار البيان إلى أن طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، يصاحبه عدد من قيادات البنك، قد توجهوا فور علمهم بهذا الخبر المؤلم الى موقع الحادث للمشاركة فى تقديم الاسعافات اللازمة للزملاء.

وحرص مجلس إدارة بنك القاهرة على توفير أعلى درجات الرعاية الصحية للزملاء المصابين خاصة حالات الاصابات الشديدة والذين تم إيداعهم بأكبر مستشفى متاحة بالمنطقة، إلى جانب توفير سيارات إسعاف مجهزة لإستكمال علاج المصابين بالقاهرة، بالإضافة إلى إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالمتوفين في أسرع وقت.

كما أشاد البنك بدور السيدة الدكتورة/ هالة زايد وزيرة الصحة والقائمين بالوزارة علي التحرك السريع لتذليل كافة العقبات لنقل المصابين إلي المستشفيات لتلقي العلاج .