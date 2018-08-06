بنك القاهرة ينعى ضحاياه في حادث مطروح

المال – خاص
نعي رئيس وأعضاء مجلس إدارة بنك القاهرة والعاملين به، ضحاياه من زملائهم من موظفي البنك وذويهم الذين تعرضوا لحادث أليم بطريق مطروح – الإسكندرية أثناء عودتهم من قضاء الاجازة الصيفية بمدينة مرسي مطروح من خلال إحدي شركات النقل الجماعي السياحي.
وقال البنك في بيان له أن الحادث أسفر عن 6 حالات وفاة و27 مصابا يتلقون العلاج اللازم خلال الفترة الحالية .
وأشار البيان إلى أن طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، يصاحبه عدد من قيادات البنك، قد توجهوا فور علمهم بهذا الخبر المؤلم الى موقع الحادث للمشاركة فى تقديم الاسعافات اللازمة للزملاء.
وحرص مجلس إدارة بنك القاهرة على توفير أعلى درجات الرعاية الصحية للزملاء المصابين خاصة حالات الاصابات الشديدة والذين تم إيداعهم بأكبر مستشفى متاحة بالمنطقة، إلى جانب توفير سيارات إسعاف مجهزة لإستكمال علاج المصابين بالقاهرة، بالإضافة إلى إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالمتوفين في أسرع وقت.
كما أشاد البنك بدور السيدة الدكتورة/ هالة زايد وزيرة الصحة والقائمين بالوزارة علي التحرك السريع لتذليل كافة العقبات لنقل المصابين إلي المستشفيات لتلقي العلاج .