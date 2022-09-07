بنك القاهرة ينضم إلى مساهمي شركة ايباج وكيل ويسترن يونيون

انضم بنك القاهرة إلى مساهمي شركة ايباج IBAG وكيل شركة ويسترن يونيون في مصر بعد أن قام بشراء حصة من كل من شركة الأهلي كابيتال القابضة الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي وبنك مصر.

وقرر بنك القاهرة شراء حصة من أسهم شركة ايباج IBAG ليصبح إجمالي حصة الثلاثة بنوك معا 40% وظلت حصة المساهم الأصلي مجموعة سرهنك 60% وهو ما يأتي استنادا للنجاح الكبير في إتاحة استقبال الحوالات الخارجية الواردة من كل دول العالم بالدولار والجنيه المصري.

وتتواجد شركة ايباج وكيل ويسترن يونيون في مصر من خلال 144 فرعا منها 38 فرعا مملوكة للشركة، بالإضافة إلى التواجد في50 فرعا داخل البنك الأهلي المصري و56 فرعا بفروع بنك مصر.