بنك القاهرة يمول إرادة للمشروعات الصغيرة بقيمة 100 مليون جنيه

قامت شركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر بتوقيع اتفاقية تمويل مع بنك القاهرة، بقيمة 100 مليون جنيه ، لتعزيز وتنفيذ الخطة التوسعية الطموحة للشركة فيما يخص تمويل متناهي الصغر للمشروعات و الأنشطة بالتعاون مع بنك القاهرة.

تأتي اتفاقية التمويل في إطار استراتيجية شركة إرادة لإحداث تغيير في حياة العملاء والمجتمعات التي تعمل بها حيث تهدف لتقديم حلول تمويل مخصصة لتمكين ودعم نمو هذه المشروعات و الأنشطة ، والمساهمة في نجاحها على المدى الطويل.

تحرص إرادة على إتاحة تمويلات تساهم في خلق عدد فرص عمل إضافية للشباب وتوفير سبل النمو في أعمالهم بجانب دعم أصحاب المشروعات للحصول على التمويل اللازم بما يسهم في تحقيق استراتيجية الدولة للشمول المالي لدعم النمو الاقتصادي للذكور و الإناث تماشياً مع رؤية مصر2030.

أعرب عمرو أبو العزم، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إرادة، عن سعادته بتوقيع اتفاقية التمويل والشراكة مع بنك القاهرة، والتي تعزز قدرتنا على الوصول إلي أصحاب المشروعات و الأنشطة والشركات المستهدفة حيث ترتكز جهودنا في الاعتماد علي قطاع التكنولوجيا المالية والذي سيسهل عملية الوصول لأكبر عدد من المستفدين، بجانب المساهمة في النمو الاقتصادي المستدام لمصر ونتطلع إلى التأثير الإيجابي الذي ستحدثه تلك الشراكة على أعمالنا وعلى الدولة ككل.

جدير بالذكر ان شركة إرادة تتعاون مع البنوك والشركات الكبرى وأصحاب المشروعات لتوفير تمويل متناهي الصغر عبر الفكر المتطور والطاقات الشابة والتكنولوجيا المالية التي سوف تسهم في توفير فرص عمل على نطاق واسع للشباب.

“إرادة” هي شركة مصرية تأسست في 2022 وهي شراكة ما بين شركة اتصالات مصر-التابعة للمجموعة الأم e&- ، وصندوق مصر السيادي للخدمات المالية والتحول الرقمي إلى جانب عمرو أبو العزم الذي يتولى الإدارة التنفيذية.