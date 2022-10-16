بنك القاهرة يقدم وديعة ذات عائد مدفوع مقدمًا بحد أقصى 9.25%

يقدم بنك القاهرة لعملائه الوديعة، ذات العائد المدفوع مقدماً، بأعلى عائد تنافسى، والذى يصل إلى 9.25%. فى حالة ربط الوديعة لمدة عام، وبعائد 9% فى حالة ربط الوديعة لمدة 3 و6 أشهر.

وديعة بنك القاهرة

وأشار بنك القاهرة في بيان إلى أن الوديعة تتمتع بالعديد من المزايا الاخرى، ومن أبرزها أن العائد يتم صرفه في بداية المدة حيث يمكن للعملاء سحب العائد والاستفادة به دون الحاجة لانتظار انقضاء مدة الوديعة للحصول على العائد.

وأوضح بنك القاهرة أن تلك الخطوة تأتي فى إطار إستراتيجية البنك لطرح باقة متنوعة من الأوعية الادخارية، بما يلبى احتياجات وتطلعات مختلف شرائح العملاء، وبما يتيح لهم الحفاظ على مدخراتهم والحصول على أسعار عائد تنافسية.

وتتمتع الوديعة ذات العائد المدفوع مقدماً بإمكانية الاقتراض أو الحصول على بطاقات ائتمانية بضمانها، حسب شروط الاقتراض وسياسة البنك الائتمانية، وفقا للبنك.