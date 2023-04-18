«بنك القاهرة» يقدم مساعدات لعدد 84 ألف مستفيد بكافة محافظات الجمهورية

يواصل بنك القاهرة تنظيم فعاليات “قافلة الخير” للعام الحادي عشر على التوالي لتقديم الدعم والمساعدات لنحو 84 ألف مستفيد،ويأتي ذلك استكمالًا لسلسلة المبادرات المجتمعية والتي اعتاد أن يطلقها بنك القاهرة كل عام خلال شهر رمضان المبارك.



وبهذه المناسبة، قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة إن قوافل الخير أصبحت جزءًا أساسيًا من مبادراتنا والتي أطلقها البنك منذ عام 2013م؛ بهدف تقديم يد العون والمساندة الكاملة للأسر المستحقة بالقرى والمحافظات الأكثر احتياجًا في كافة محافظات الجمهورية إعلاءً لدور بنك القاهرة في تنمية وخدمة المجتمع،مشيرا إلى أن قافلة الخير لهذا العام تجوب القرى المستحقة بكافة أنحاء الجمهورية، ومنها محافظات المنيا، أسيوط، الغربية، الشرقية، بنى سويف، والفيوم، والوادي الجديد.



فيما قالت هايدي النحاس رئيس قطاع اتصالات المؤسسة والتنمية المستدامة ببنك القاهرة: ” نطلق القافلة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومؤسسة صناع الخير وحرصنا هذا العام أيضًا على إطلاق قافلة مخصصة لأهالينا بمحافظة الوادي الجديد لتقديم مساعدات غذائية ومشروعات تمكين اقتصادي؛ من خلال توفير ماكينات خياطة، وبضاعة للأكشاك، وأدوات ومعدات زراعية،مضيفة أن القافلة توفر ملابس وبطاطين للمستحقين وذلك بالتعاون مع مؤسسة الروتاري غرب الجولف وجمعية رسالة نور علي نور، وبنك الكساء.



ويحرص موظفو بنك القاهرة على المشاركة في تعبئة كراتين رمضان كاعتياد سنوي وذلك بالتعاون مع الجمعيات الخيرية المتنوعة إيمانًا بأهمية مشاركة العاملين في الأعمال التطوعية.