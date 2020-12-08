بنك القاهرة يفتتح فرعًا جديدًا بـ«القطامية هايتس»

ضمن خطة افتتاح 14 فرعًا منذ بداية العام

احتفل بنك القاهرة بافتتاح أحدث فروعه لاستقبال العملاء من قاطنى كمباوند “القطامية هايتس”، فى إطار خطة التوسع الجغرافي للبنك، والتى شهدت افتتاح 14 فرعًا جديدًا منذ بداية العام الحالي لتعزيز تواجده بالمناطق الأكثر تميزًا بالمدن الجديدة وتقديم تجربة مصرفية رائدة تواكب أحدث النظم المطبقة عالميًّا.

وبحسب بيان صادر من البنك، حضر الافتتاح كل من طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، وحازم حجازي وعمرو الشافعى نائبا رئيس مجلس الإدارة.

وقال طارق فايد: “يسعى بنك القاهرة إلى أن يكون الأقرب دائمًا لعملائه من خلال تقديم خدمات مصرفية تتوافق مع احتياجات عملائنا.. ونحن حريصون على الوصول لهذا الهدف بما يتماشى مع توجهات الدولة والبنك المركزي لنشر ثقافة الشمول المالي”، موضحًا أن انضمام فرع “القطامية هايتس” لشبكة فروعنا يعدّ إضافة جديدة تعزز من وصول خدماتنا المصرفية لشرائح العملاء المستهدفة.

طارق فايد: اختيار أماكن الفروع الجديدة يتم بعناية فائقة طبقًا لمعايير عديدة

وشدد رئيس مجلس بنك القاهرة على أن اختيار أماكن الفروع الجديدة يتم بعناية فائقة طبقًا لمعايير عديدة تم وضعها بدقة أبرزها الموقع الجغرافي المناسب، والشريحة المستهدفة من العملاء، والفئة العمرية، وهى الخطة التى ينتهجها البنك لشبكة فروعه بمختلف أنحاء الجمهورية، موضحًا أن تلك الإستراتيجية مكّنت البنك من استقطاب شرائح جديدة من العملاء تسعى للحصول على خدمات أكثر تميزًا.

حازم حجازي: خطة البنك تستهدف الوصول بشبكة فروعنا لمستوى تنافسي

وذكر حازم حجازى نائب رئيس مجلس الإدارة أن خطة البنك تستهدف الوصول بشبكة فروعنا لمستوى تنافسي يجمع بين حداثة التصميم الذى يواكب أحدث المعايير المطبقة عالميًّا، والمستوى المتميز من الخدمة المصرفية، مشيرًا إلى أن الفرع الجديد يعمل على تقديم خدمات مصرفية متنوعة لعملائه أبرزها خدمة ثروة لكبار العملاء «Wealth Management» والتي تم تصميمها لتلبي احتياجات كبار عملاء بنك القاهرة من خلال تقديم مجموعة متنوعة ومنتقاة من المنتجات والخدمات المصرفية وغير المصرفية، بالإضافة إلى التوسع فى تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية من خلال تطبيق الموبايل بانكنج والإنترنت البنكي.

وأوضح محمد حسني، رئيس مجموعة شبكة الفروع بالبنك، أنه في إطار خطة التوسع الجغرافى لبنك القاهرة، تم إضافة عدة فروع جديدة لتنضم لشبكة فروع البنك؛ والتي كان آخِرها فرع “الرحاب 2” بمنطقة “الإيست كورت”، إلى جانب تطوير 7 فروع لتحقيق أفضل انتشار لخدمة جمهور العملاء من جميع الفئات وتقديم الخدمات على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة، مؤكدًا أن العام الجديد سيشهد مزيدًا من التوسع والانتشار الجغرافي لشبكة فروع البنك لتلبية لاحتياجات عملائنا في جميع أنحاء الجمهورية.