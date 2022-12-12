بنك القاهرة يفتتح فرعا جديدا بمول الجزيرة بلازا

افتتح بنك القاهرة فرعًا جديدًا في بمول الجزيرة بلازا، وذلك ضمن سلسلة الفروع الجديدة التي تستهدف تقديم أفضل الخدمات المصرفية للعملاء ضمن استراتيجة الانتشار الجغرافي التي يتبناها البنك.

وقام البنك، مؤخرًا، بافتتاح وتطوير 7 فروع بنهاية الربع الثالث لعام 2022 ليبلغ عدد الفروع التى تم تطويرها وفقًا لهوية البنك المستحدثة منذ عام 2019 نحو 48 فرع لتصل شبكة فروع البنك بنهاية الربع الثالث من عام 2022 نحو 248 فرع ووحدة مصرفية بمختلف محافظات الجمهورية وذلك للوصول للعملاء أينما كانوا، وتقديم الخدمات المصرفية لهم بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة بما يواكب أحدث المعايير المطبقة عالميًا.

بلغت شبكة ماكينات الصراف الآلى في بنك القاهرة نحو 1640 ماكينة صراف آلي، وتغطي جميع محافظات الجمهورية، ويعد أحد أهم وأكبر القنوات الإلكترونية المتاحة بالبنك.

وتم استبدال عدد 449 ماكينة من الطرازات القديمة؛ وذلك لتقديم خدمة افضل للعملاء؛ حيث توفر الماكينات الجديدة أنواعًا مختلفة من الوظائف بما في ذلك السحب النقدي والإيداع وتغيير العملة، تسوية بطاقات الائتمان، دفع الفواتير، شحن رصيد الهاتف المحمول وخدمات المحفظة الإلكترونية.