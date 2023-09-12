بنك القاهرة يعلن تدشين وحدته المركزية للتحكم والمتابعة لكافة فروعه

أعلن ، عن تدشين أحدث وحداته المركزية المتخصصة في مجال التحكم والمتابعة الأمنية للوقوف على سير العمل بالفروع والتعامل مع أي حالات طوارئ قد تطرأ خلال سير العمل، وكذلك تقديم المساعدة لكافة القطاعات لتحقيق النتائج المستهدفة أو التدخل لضمان مستوى الخدمة المقدم لعملاء البنك خلال لحظات الذروة.

وحدة مركزية لبنك القاهرة

وقال البنك في بيان:”شهدت فعاليات الإفتتاح حضور كل من طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة واللواء هاني عمر، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الأمن، ولفيف من قيادات البنك وبعض من مديري الأمن بالقطاع المصرفي وعدد من ممثلي الشركات والمصنعين، وقد قامت إحدى الجهات السيادية بالمهام الخاصة بمشروع تنفيذ الوحدة بالكامل.

وخلال فعاليات الإفتتاح، قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة إن الوحدة المركزية الجديدة والمتخصصة في مجال التحكم والمتابعة تعد نتاجاً للتخطيط المتواصل من القطاع الهندسي بما يتوافق مع تطبيق أحدث معايير التكنولوجيا الأمنية وتكنولوجيا الإتصالات والذكاء الاصطناعي، موضحاً أن افتتاح الوحدة يأتى في إطار تطبيق المحددات الملزمة في وثيقة السياسات الأمنية للبنك المركزي المصري.