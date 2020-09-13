«بنك القاهرة» يعلن انطلاق خدمات الإنترنت البنكي للشركات

أعلن بنك القاهرة عن إطلاق خدمات الإنترنت البنكي للشركات عقب حصوله على رخصة من البنك المركزي، استكمالاً لخطة التطوير المتكاملة التي ينتهجها البنك لتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية للعملاء.

وأضاف البنك في بيان له، أن تلك الخطوة تستهدف زيادة استخدام الخدمات المصرفية الرقمية للتسهيل على الشركات إجراء معاملاتها المالية بسهولة ويسر.

وأوضح طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة حرص البنك على تقديم الخدمات الرقمية للعملاء، والعمل على إتاحة منتجات وخدمات رقمية جديدة تهدف إلى التحول لمجتمع غير نقدي مما يساهم فى تحقيق التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

وأكد فايد أن باقة المنتجات الرقمية التى يطرحها البنك تستهدف تعزيز منظومة التحول الرقمى لما تسهم به من تنوع وخفض وقت آداء الخدمات المصرفية وزيادة كفاءتها، كما يساعد على الاستخدام المبتكر للبيانات لأغراض إدارة الأصول والمخاطر، مما ينعكس بشكل إيجابى على الاستقرار المالى.

وفى سياق متصل، أشار عمرو الشافعى نائب رئيس مجلس الإدارة إلى أن سياسات البنك تستهدف بصورة أساسية الحد من استخدام “الكاش”، ودعم خطة الدولة للشمول المالي وتطوير نظم الدفع، كبديل آمن للعملاء لتنفيذ معاملاتهم البنكية خاصة فى ظل الظروف الراهنة منذ بداية ظهور فيروس كورونا والتى تستوجب تقليل توافد العملاء على فروع البنوك.

وتتيح خدمة الإنترنت البنكى للشركات من بنك القاهرة الوصول لعالم الأعمال لإدارة التدفقات النقدية بشكل فعال، إجراء المدفوعات، التحويلات ومعاملات خاصة بعمليات التجارة الخارجية إلى جانب القدرة على متابعة الحساب وإدارة السيولة النقدية بين حسابات العميل في أي وقت وأي مكان.