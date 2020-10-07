بنك القاهرة يعلن افتتاح فرعه الـ240 بمقر النادى الأهلى بالشيخ زايد

شهدت فعاليات الاحتفال حضور كل من الأستاذ حازم حجازى نائب رئيس مجلس الإدارة، والكابتن محمود الخطيب رئيس النادى، ولفيف من مسئولي البنك والنادى والسادة الأعضاء

أعلن بنك القاهرة افتتاح فرعه الجديد بمقر النادى الأهلى بالشيخ زايد لينضم إلى شبكة فروع البنك المنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية، والبالغة نحو 240 فرعًا ووحدة مصرفية.

وشهدت فعاليات الاحتفال حضور كل من الأستاذ حازم حجازى نائب رئيس مجلس الإدارة، والكابتن محمود الخطيب رئيس النادى، ولفيف من مسئولي البنك والنادى والسادة الأعضاء.

وأعرب طارق فايد عن اعتزازه بافتتاح الفرع الجديد للبنك بالنادي الأهلي باعتباره أحد أكبر الأندية الرياضية في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتقديم كل الخدمات المصرفية للأعضاء بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة.

وأشار رئيس البنك إلى أن اختيار أماكن الفروع الجديدة يتم بعناية فائقة طبقًا لضوابط عديدة تم وضعها بدقة، أبرزها الموقع الجغرافي المناسب، والشريحة المستهدفة من العملاء، والفئة العمرية.

وأضاف فايد أن الفرع الجديد يحظى بمواصفات مميزة تمزج الأناقة بالتطور ليساعد العملاء على الاستمتاع بباقة الخدمات المصرفية المتكاملة التى يقدمها البنك، حيث يعمل الفرع طوال أيام الأسبوع وخلال العطلات الرسمية أيضًا حتى الساعة السابعة مساءً لتقديم أفضل خدماته المصرفية للعملاء المترددين على الفرع من أعضاء النادى، وهو ما يعكس حرص البنك على تقديم تجربة مصرفية فريدة ومميزة تسهم في نشر ثقافة الشمول المالي.

فيما أكد حازم حجازى، نائب رئيس مجلس الإدارة، أن تلك الخطوة تمثل إضافة حقيقية لجهود البنك فى مجال التوسع الجغرافى تجسيدًا لالتزامنا تجاه العملاء من خلال افتتاح فروع للبنك بكبرى المؤسسات فى كل أنحاء الجمهورية.

ولفت إلى أن المراكز التجارية والأندية الرياضية تعد واحدة من أهم المواقع التى يحرص البنك على التواجد بها لتلبية احتياجات عملائنا وضمان حصولهم على أفضل مستوى من الخدمات المصرفية.

وأوضح حجازى أنه تم تصميم الفرع وفقًا لأحدث المعايير التى يتم تطبيقها عالميًّا بما يسهم فى ترسيخ هوية البنك ويدعم مكانته بالسوق المصرفية، حيث يحرص البنك على اختيار نموذج موحد لشبكة فروع البنك المنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية بما يتوافق مع خطة التطوير المتكاملة التى ينتهجها البنك.

من جانبه تابع محمد حسنى، رئيس مجموعة شبكة الفروع، أن شبكة فروع البنك تعمل على تقديم خدماتها للعملاء فى مناطق حيوية عديدة، والتى تمنح العملاء تجربة مصرفية متميزة، وخدمات أكثر تطورًا تناسب احتياجات مختلف شرائح العملاء وتوفر لهم سهولة وسرعة أكبر في إنجازها، فضلًا عن تزويد الفروع الجديدة بكل التجهيزات الحديثة التي تضمن مستوى خدمة متميزًا للعميل الذي يجد كل المنتجات والخدمات البنكية مُتاحة له.