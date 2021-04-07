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بنك القاهرة يعتزم يرفع رأسمال «القاهرة-أوغندا» إلى 19.4 مليون دولار

بغرض تدعيم القاعدة الرأسمالية
‫محمود الصباغ‬‎ 8:22 ص, الأربعاء, 7 أبريل 21 8:22 ص, الأربعاء, 7 أبريل 21

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يعتزم بنك القاهرة زيادة رأسمال بنك «القاهرة – أوغندا» بمقدار 19.4 مليون دولار بغرض تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك، بحسب ما قاله محمد رجائى، رئيس قطاع الاستثمار فى بنك القاهرة.

وقال – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – إن بنك القاهرة يعتزم فى نهاية يونيو المقبل زيادة رأس مال بنك «القاهرة-أوغندا» إلى 19.4 مليون دولار من 18 مليونا.

وأضاف أن زيادة رأس المال تهدف إلى توسيع الانتشار فى السوق الأفريقية وتحويل الفرع إلى منصة للتوسع فى عمليات التبادل التجارية والاستثمار والتصدير بين مصر والدول الأفريقية، خاصة فى دول شرق أفريقيا ودول «الكوميسا».

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وأوضح أن بنك القاهرة يعمل على فتح بوابات للتواصل مع السوق الأفريقية والشركات المصرية لفتح آفاق جديدة لعمليات التصدير، مؤكدا أن بنك القاهرة- أوغندا يعد من أكبر استثماراته فى الخارج.

يذكر أن بنك القاهرة أعلن فى 2019 الاستحواذ على %100 من «القاهرة – أوغندا» بعد شراء حصة بنكى الأهلى المصرى، ومصر البالغة %40.

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وأشار «رجائى» إلى أن بنك القاهرة يستهدف رفع محفظة استثماراته المباشرة فى الشركات بنسبة %10 خلال العام الحالى، بزيادة تتراوح من 100 إلى 200 مليون جنيه.

وأفاد بأن حجم محفظة الاستثمارات المباشرة فى بنك القاهرة تبلغ نحو 2.3 مليار جنيه حالياً، مستهدفًا الوصول بها إلى 2.5 مليار بنهاية العام الحالى.

وأعلن بنك القاهرة، مؤخرًا، عن تحقيق صافى أرباح بقيمة 3.2 مليار جنيه، خلال العام الماضى، و4.8 مليار أرباح قبل الضرائب، ونمت إجمالى الإيرادات بنسبة %19 لتصل إلى 12 مليارا فى العام الماضى، مقارنة مع نحو 10 مليارات جنيه نهاية 2019.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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