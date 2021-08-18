بنك القاهرة يعتزم افتتاح فرع جديد فى ميناء دمياط

يعتزم بنك القاهرة افتتاح فرع جديد بميناء دمياط، فى إطار خطته التوسعية وتلبية احتياجات عملائه، باعتباره من أهم الموانئ المصرية من حيث تداول البضائع المصرية والترانزيت على مستوى الجمهورية، على أن يبدأ العمل بالفرع الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

أكد طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أهمية تلك الخطوة فى إطار دور البنك المتنامى لخدمة أنشطة النقل والملاحة، عبر تقديم حزمة متنوعة من لخدمة هذا القطاع الحيوي، عن طريق شبكة من فروع البنك بمختلف المنافذ الجمركية التى يتم خلالها تداول عمليات التجارة الخارجية من صادرات وواردات، وعلى رأسها مطار القاهرة وميناء الدخيلة والأكاديمية العربية للنقل البحري، مشيرًا إلى أنه جارٍ العمل على تنفيذ خطة متكاملة لتغطية كل المنافذ خلال فترة وجيزة.

كما أوضح «فايد» أن مساعدة عملاء البنك من الشركات تستحوذ على أهمية بالغة لتحسين دورة الأموال ورأس المال العامل بطريقة عصرية، بما يسهم فى تحسين التدفقات النقدية، وبالتالى تعظيم الإنتاجية والربحية، مشيرًا إلى أنه يتم العمل باستمرار على تطوير الخدمات البنكية من خلال تقديم الحلول الإلكترونية للعملاء.

وأفاد حازم حجازي، نائب رئيس مجلس الإدارة، أن العام الحالى 2021 شهد نجاح البنك فى افتتاح العديد من الفروع الجديدة، كما تم خلاله افتتاح أول فروعنا الرقمية، بما يُمثل إضافة حقيقية تعكس جهود البنك فى مجال التوسع الجغرافى لتقديم الخدمات المصرفية الرقيمة المناسبة.

من جانبه، أكد محمد حسني، رئيس مجموعة شبكة الفروع أنه جارٍ العمل على الانتهاء من كل الأعمال المتعلقة بالفرع الجديد ليفتح أبوابه لاستقبال العملاء، بعدما روعى توفير التجهيزات اللازمة لتوفير خدمة مصرفية مميزة للمترددين على الفرع، وتضمن لهم السيولة والسرعة فى إنجاز كل معاملاتهم المصرفية.

وقال شوكت شكري، رئيس قطاع دعم وتطوير وإدارة الموانئ والمطارات، أنه يتم تقديم حزمة متنوعة من الخدمات عبر فرعنا الجديد بميناء دمياط، التى تشمل تمويل نشاط التجارة وسلسلة التوريد، وفتح الاعتمادات المستندية، والاعتمادات القابلة للتحويل، والاعتمادات المتجددة وإصدار خطابات الضمان وجميع الخدمات المصرفية التجارية. ويعمل بنك القاهرة على تقديم حلول تمويل المستحقات على تحسين رأس المال العامل للنمو الذاتي، وكذلك تقديم التمويل لمساعدة العملاء على تحرير الأموال المحتجزة فى المخزون أو المستحقات للحفاظ على تقدم سلسلة التوريد، إضافة إلى تمويل الصادرات الذى يشمل ما قبل وبعد الشحن، وهو ما يدعم العملاء فى تحسين تدفقاتهم النقدية وإدارة المخاطر المرتبطة بالتجارة الدولية.