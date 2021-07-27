بنك القاهرة يطلق «فؤاد بلا بلاستيك» بالتعاون مع القنصلية الفرنسية بالإسكندرية وBanlastic مصر

أطلق بنك القاهرة، بالتعاون مع القنصلية الفرنسية بالإسكندرية وBanlastic مصر، مشروع “فؤاد بلا بلاستيك” والذى يقوم على “تحدى المتاجر” للاستغناء عن المواد البلاستيكية واستخدام بدائل البلاستيك لمدة شهر كامل. وأكد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أن محور الاهتمام بالبيئة يعد مكونًا أساسيًّا لإستراتيجية البنك فى مجال العمل المجتمعي، مما دفعَنا لإطلاق مبادرتنا bGreen والتى تستهدف دعم الاقتصاد الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية ونشر الوعى البيئي بين مختلف الشرائح،

موضحًا أنه تم إطلاق العديد من المشروعات البيئية ضمن المبادرة؛ ومنها مشروعات تنظيف الشواطىء ومشروعات إعادة تدوير المخلفات ونشر الوعي البيئي بين طلاب المدارس، ومشروع “الأسطح الخضراء”ودعم المشروعات الصديقة للبيئة وغيرها.

وقالت هايدى النحاس، رئيس قطاع إتصالات المؤسسة والتنمية المستدامة ببنك القاهرة “إن التحدى الأكبر الذى يواجهنا جميعًا هو تغيير ثقافة الاعتماد على المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام لما تمثله من ضرر بالغ على المنظومة البيئية،

واستبدالها بالمنتجات الصديقة للبيئة ومن هنا أطلقنا تحدي الاستغناء عن البلاستيك بالمحالّ التجارية بشارع فؤاد بالإسكندرية من خلال مشروع “فؤاد بلا بلاستيك” على مدار شهر كامل، بالتعاون مع القنصلية الفرنسية بالإسكندرية وBanlastic مصر.

ومن المقرر التوسع فى المبادرة وتنفيذها على نطاق أوسع خلال الفترة المقبلة بهدف زيادة الوعي لدى المواطنين بمخاطر المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام ضمن جهود عديدة يبذلها البنك فى مجال الحفاظ على البيئة.