بنك القاهرة يطرح محلات تجارية للإيجار بالمزاد العلني بمشروع محطة مصر في الإسكندرية

أعلن بنك القاهرة ” الإدارة العامة لأمناء الاستثمار” عن طرح محلات تجارية للإيجار لمدة عشر سنوات بالمزاد العلني بالسوق الحضاري الجديد بمشروع تطوير ميدان محطة مصر، بمحافظة الإسكندرية.

جاء ذلك فى إطار عقد الإنابة الموقع بين كل من محافظة الإسكندرية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإدارة مشروع التطوير المتكامل بميدان محطة مصر.

ووفقا لإعلان البنك تبدأ المساحات من 5م2 إلى 15 م2، فيما تقام جلسات المزاد في تمام الساعة 12 ظهرًا في الأيام الآتية “الخميس 25/ 8/ 2022، الخميس 1/ 9/ 2022، ويوم الخميس 29 / 9/ 2022”.

كما تعقد جلسات المزاد العلنى بمقر نادي النصر لضباط القوات المسلحة الكائن بمنطقة سموحة أمام جرين بلازا.

وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من جميع فروع بنك القاهرة أو منفذي بيع كراسات الشروط بميدان محطة مصر.