بنك القاهرة يطرح شهادة متغيرة العائد بفائدة 15.75%

سهير محمد: قال طارق فايد رئيس بنك القاهرة انه تقرر طرحشهادة جديده بسعر عائد متغير ١٥,٧٥٪؜ لمدة 3 سنوات بداية من اليوم الأحد، موضحا لـ"المال" أنه سيتم صرف الفائدة شهريا. ومن جانب آخر، أعلن بنك مصر لعملائه مساء السبت، من خلال صفحته على فيس بوك التوقف عن طرح شهادة «الملك»

سهير محمد:

قال طارق فايد رئيس بنك القاهرة انه تقرر طرحشهادة جديده بسعر عائد متغير ١٥,٧٥٪؜ لمدة 3 سنوات بداية من اليوم الأحد، موضحا لـ”المال” أنه سيتم صرف الفائدة شهريا.

ومن جانب آخر، أعلن بنك مصر لعملائه مساء السبت، من خلال صفحته على فيس بوك التوقف عن طرح شهادة «الملك» ذات العائد السنوى ١٧ % الذى يصرف كل 3 شهور ومدتها 12 شهرًا وذلك اعتبارا من نهاية عمل يوم الخميس 12/4/2018 مع استمرار تمتع أصحاب الشهادة بمزاياها حتى استحقاق شهاداتهم ويأتى هذا القرار فى ظل انخفاض سعرى الايداع و الخصم لدى البنك المركزى المصرى و كذلك تحسن مؤشرات التضخم والتضخم الاساسى اللذين تم الاعلان عنهما خلال الفترة الاخيرة.

ويعلن بنك مصر عن طرح الشهادة ذات العائد المتغير لمدة ثلاث سنوات ويصرف عائدها كل 3 أشهر ويتغير دوريًا حيث يحتسب بواقع ربع % أعلى من سعر إيداع البنك المركزي المصري.

وفى تلك الحالة يعتبر أول سعر مطبق على الشهادة عند طرحها اليوم الأحد، 17% سنويًا ويتغير العائد دوريًا خلال مدة الشهادة وفقًا لمتغيرات سعر إيداع البنك المركزي المصري علما بأن بنك مصر مستمر فى طرح شهادات الإدخار ذات عائد 15% والبالغ آجلها 3 سنوات، ويصرف عائدها شهريًا.