بنك القاهرة يطرح شهادة ادخار ثلاثية بعائد متناقص 22%

أصدر بنك القاهرة شهادة “بريمو جولد” الثلاثية بعائد متناقص 22% أو بعائد ثابت 19%.



وأوضح

، عبر موقعه الإلكتروني، أن العائد على شهادة الـ 22% سيكون 18% للسنة الثانية و16% للسنة الثالثة، على أن يصرف العائد شهريًا.

ويمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع بنك القاهرة المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، أو من خلال الإنترنت والموبايل البنكي أو ماكينات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك القاهرة.



شهادات مرتفعة العائد

يأتي ذلك عقب إصدار بنكي الأهلي ومصر شهادتي ادخار لمدة 3 سنوات بفائدة 19 % ثابتة و22% متناقصة.

وأوضح البنكان أن الشهادة الأولى ثابتة لمدة 3 أعوام بسعر 19% سنويا، أما الثانية فهى متناقصة لمدة 3 سنوات بـ 22% للأولى، و18% للثانية، وو16% للثالثة، ويصرف العائد شهريا لكلتيهما.

وطرح البنك التجاري الدولي شهادة ادخارية جديدة تحت اسم «Wealth» لمدة 3 سنوات بعائد 22% يصرف شهريًا.. وأوضح البنك عبر موقعه الرسمى أن الحد الأدنى لشراء الشهادة 3 ملايين جنيه.

وقرر بنك QNB الأهلي رفع أسعار العائد على شهادات الادخار الثلاثية «أوائل QNB» ذات العائد الثابت، ليصل إلى 19% يصرف شهريا، و19.10% يصرف بشكل ربع سنوي، و19.25% يصرف سنويًا.



رفع سعر الفائدة

وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماع 28 مارس الماضي رفع الفائدة بواقع 200 نقطة أساس على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ليصبح عند مستوى 18.25%، 19.25% ، 18.75% على الترتيب، كما ارتفع على الائتمان والخصم ليصبح عند 18.75%