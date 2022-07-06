بنك القاهرة يطرح خدمة «الراتب المقدم» على بطاقات ميزة الحكومية

أتاح بنك القاهرة خدمة “الراتب المقدم” لعملاء تحويل المرتبات بالجهات الحكومية من حاملي بطاقات ميزة الوطنية اللاتلامسيه، لتوسيع قاعدة العملاء المستفيدين بتلك الخدمة المتميزة وتلبية احتياجات مختلف الشرائح ، وتنشيط المعاملات الإلكترونية فى المؤسسات المختلفة عبر أنظمة إلكترونية حديثة.

وأضاف البنك في بيان أن الخدمة “الراتب المقدم” تتيح العديد من المزايا لحاملى بطاقة ميزة والتى تتضمن إمكانية منح 30 % كحد أقصى من الراتب الشهري من متوسط الراتب خلال الفترة الزمنية السابقة، مع تسديد المديونية المستحقة تلقائيا في الشهر التالي. كما تمكن الخدمة المستفيدين من استخدام الراتب المقدم في معاملات المشتريات على ماكينات الـ “POS” المنتشرة بجمهورية مصر العربية و الشراء عن طريق الإنترنت من التجار داخل مصر باستثناء السحب النقدي.

وأشار محمد ثروت رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك القاهرة إلى أن تلك الخطوة تأتى استمرارا لإستراتيجية البنك فى مجال التحول الرقمى والعمل بشكل متواصل على تطوير و توسيع الخدمات المصرفية بمختلف أنواعها بما يتوافق مع توجهات الدولة والبنك المركزى لمواكبة التطورات التكنولوجية لتقليل التعامل بالكاش و التحول إلى مجتمع لا نقدى وتحقيقا لأهداف الشمول المالى.