بنك القاهرة يطرح حساب «ميجا توفير» بعائد يصل إلى 15%

طرح بنك القاهرة حساب «ميجا توفير» ذو العائد الشهري، والذي يتمتع بالعديد من المزايا التنافسية لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، وذلك بعائد تنافسي يصل إلى 15%.

ويوفر حساب «ميجا توفير» مزايا التأمين المجاني على الحياة والتي تبدأ من سن 18 سنة حتى بلوغ العميل سن 65 سنه، وذلك بحد أدني للرصيد 50,000 جم طوال مدة الحساب وبحد أقصى 200,000جنيه.



ويتيح الحساب الجديد من بنك القاهرة الحصول على بطاقة خصم مباشر مجانية للإصدار الأول فقط ونقاط ترحيبية عند إصدار بطاقة الائتمان ونقاط إضافية على كل معاملة.

ويمكن فتح الحساب للعملاء الأفراد فقط بالعملة المحلية، وفتح الحساب للقصر أقل من 16 عام بالولاية الطبيعية ومن هم أكبر من 64 عام بدون التغطية التأمينية.