بنك القاهرة يطرح بطاقة ائتمانية جديدة لعملائه من الشركات

أطلق بنك القاهرة بطاقة ائتمانية لعملائه من أصحاب الشركات Corporate Credit Card بما يتيح لهم التحكم في نفقات الشركات بكفاءة وفاعلية.

يأتي ذلك في إطار سعي

بطاقة بنك القاهرة الجديدة

المتواصل لتقديم الخدمات والمنتجات المصرفية المبتكرة، وجهوده المتواصلة في مجال التحول الرقمي وتحقيقًا لأهداف الشمول المالى.

وتعد البطاقة إضافة جديدة لباقة المنتجات المتنوعة التي يطرحها لعملائه من قطاع أعمال المؤسسات والشركات، بما يتوافق مع استراتيجية البنك وسعيه المتواصل نحو تقديم تجربة مصرفية متميزة للعملاء من الشركات والمؤسسات.

وصُمتت البطاقة الائتمانية للشركات من بنك القاهرة لتلبية احتياجات الدفع الخاصة بالشركات وإدارة الأعمال بشكل أكثر كفاءة وأمان مع تقليل الاحتفاظ بالنقدية، كما تتمتع البطاقة بالعديد من المزايا التنافسية ومن أبرزها إمكانية الشراء والسحب النقدي من أي مكان داخل وخارج البلاد، والتمتع بالشراء عبر الإنترنت بكل امان عن طريق استخدام خاصية الكود الآمن.

وتقوم الشركة باستلام كشف حساب إلكتروني للاطلاع على المعاملات الشهرية لحاملي البطاقات، مع إمكانية سداد المديونية الخاصة بالبطاقة الائتمانية من خلال الخصم الآلي من حساب الشركة لدى بنك القاهرة.