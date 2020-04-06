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بنك القاهرة يضخ 40 مليون جنيه ضمن مبادرة اتحاد البنوك لمواجهة تداعيات «كورونا»

شدد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة على أهمية المبادرة والتى تستهدف تعظيم الإستفادة من كافة الجهود وضمان وصول المساعدات لمستحقيها،
سيد بدر 10:50 م, الأثنين, 6 أبريل 20 10:50 م, الأثنين, 6 أبريل 20

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ضخ بنك القاهرة 40 مليون جنيه ضمن فعاليات المبادرة القومية التى أطلقها اتحاد بنوك مصر لمواجهة التداعيات الإقتصادية المترتبة على انتشار فيروس كورونا.

وقال البنك في بيان إن ذلك يأتي نطلاقاً من حرصه على القيام بدوره الفعال فى مجال التنمية المجتمعية، وإستجابة لرئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وطنية لتنسيق وتكامل الجهود التى تقوم بها المؤسسات المالية،

شدد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة على أهمية المبادرة والتى تستهدف تعظيم الإستفادة من كافة الجهود وضمان وصول المساعدات  لمستحقيها، ودعم ومساندة العمالة المتضررة من الأحداث الراهنة.

 وأكد فايد :” نتصدى دائماً لأية عقبات أو تحديات تواجه مجتمعنا المصرى، مؤكداً على أن القطاع المصرفى المصرى إعتاد دوماً على إطلاق وتبنى العديد من المبادرات القومية التى تنبع من الإحتياجات الفعلية لمجتمعنا المصرى والتى تثبت دوماً مدى قوة وصلابة البنوك المصرية بإعتبارها عصب الإقتصاد القومى.

وقام بنك القاهرة بإطلاق وتنظيم العديد من المبادرات الإيجابية فى مواجهة فيروس كورونا عبر مستويات عديدة فى إطار دوره الفعال فى مجال المسئولية الإجتماعي.

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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