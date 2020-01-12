بنك القاهرة يضخ تمويلات بقيمة 8 مليارات جنيه

ضخ بنك القاهرة قروضًا بقيمة 8 مليارات جنيه فى التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة وائتمان الشركات، والتمويل المتناهى الصغر، خلال أول 9 أشهر من العام الماضى.

قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة لـ”المال” -على هامش حفل توقيع اتحاد بنوك مصر بروتوكول تعاون مع «التربية والتعليم» ومحافظة القاهرة لإنشاء مدرسة «هويتنا» الخميس الماضى- إن إجمالى محفظة الائتمان سجلت 75 مليار جنيه نهاية سبتمبر الماضي، مشيرا إلى أن مصرفه يستهدف نموًا فى المحفظة بنسبة 20 % خلال العام الجارى.

كان فايد قد أعلن فى وقت سابق وصول محفظة الائتمان إلى 65 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2018، وقدر رئيس مجلس إدارة البنك حجم الأرباح التى حققها مصرفه حتى نهاية سبتمبر الماضى بنحو 2.9 مليار جنيه، رافضا الإفصاح عن حجم أرباح البنك نهاية 2019.

قال فايد إن المصرف يستحوذ على %25 من سوق القروض متناهية الصغر فى مصر، مؤكدا أنه يولى أهمية كبيرة لهذه النوعية من القروض.

وفى حوار سابق مع «المال»، قال فايد إن خطة توسعات البنك للعام الجديد تستهدف الاستمرار فى تعزيز نطاق الأعمال على مستوى جميع القطاعات التمويلية، والتركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لتحقيق بصمة فيما يتعلق بالشمول المالى، وتوفير الاحتياجات المالية لمختلف شرائح العملاء، بجانب التوسع فى إتاحة القروض للشركات الكبرى والمشروعات القومية، وتدشين 20 فرعًا خلال العام.

أحمد الدسوقى وعصام عميرة: