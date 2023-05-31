بنك القاهرة يصل بمحفظة القروض إلى 151.4 مليار جنيه بنهاية الربع الأول

أعلن

نتائج أعماله خلال الربع الاول من 2023، مشيرا بارتفاع إجمالي محفظة القروض للعملاء والبنوك بنحو 10.9 مليار جنيه، لتصل إلي 151.4 مليار جنيه بنهاية مارس2023، مقارنة بـ140.5 مليار جنيه بنهاية عام 2022، بمعدل نمو 8%.

ويحرص بنك القاهرة على تعزيز وتنمية المحفظة في قطاعاتها المختلفة متضمنة تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى

بنك القاهرة ومشاركته في تمويل المشروعات

، وقد بلغت نسبة القروض إلى الودائع نحو 56.7% بنهاية مارس2023.

وشارك بنك القاهرة خلال الربع الأول من عام 2023 في تمويل بعض المشروعات الكبرى، منها مشروعات حكومية وقومية وتنموية بمختلف القطاعات، ومن أبرزها قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية، والتطوير العقاري والبترول، والقطاع الغذائي والصناعى والأدوية والإتصالات،

كما نجح البنك خلال الربع الأول من عام 2023 فى إبرام بعض الصفقات التمويلية التى شارك فى ترتيبها وتمويلها بالتعاون مع مجموعة من البنوك الرائدة بالقطاع المصرفي، مما نتج عنه نمواً بمحفظة قروض الشركات الكبرى والبنوك، بزيادة قدرها 9 مليار جنيه لتصل إلى 76مليار جنيه في نهاية الربع الأول من عام 2023، مقارنة بـ67 مليار جنيه بنهاية عام 2022، بمعدل نمو بلغ 13%.

التجزئة المصرفية

وفيما يخص التجزئة المصرفية، بلغت قيمة المحفظة بنهاية الربع الأول من عام 2023 نحو 49.7 مليار جنيه، مقارنة بنحو 47 مليار جنيه بنهاية عام 2022، أي بزيادة قدرها 6%، كما بلغ عدد القروض 646 ألف قرض بنهاية مارس 2023.

طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة

وفى مجال البطاقات، يحرص بنك القاهرة على تقديم مجموعة متنوعة من البطاقات لتناسب احتياجات الشرائح المختلفة بالمجتمع، وبلغت الزيادة فى عدد بطاقات الإئتمان للأفراد بأنواعها المختلفة 4% بنهاية الربع الاول لعام 2023، وبنسبة نمو فى رصيد المحفظة قدره 11% بالمقارنة بنهاية 2022.

وارتفع عدد بطاقات الخصم والمدفوعة مقدماً بأنواعها خلال الربع الأول 11% مقارنة بنهاية 2022، لتصل إجمالى عدد البطاقات بجميع أنواعها نحو 3 مليون بطاقة.

وشهد الربع الأول من عام 2023 اطلاق العديد من الحملات التسويقية المختلفة للبنك، مثل التقسيط المجانى والكاش باك للعملاء؛ لجذب المزيد والحفاظ على ولاء العملاء الحالين وتحفيزهم على التنشيط والإستخدام.