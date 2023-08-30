بنك القاهرة يصل بمحفظة التجزئة إلى 54 مليار جنيه بنهاية يونيو

بلغ رصيد محفظة التجزئة المصرفية لدى بنك القاهرة بنهاية الربع الثاني من عام 2023 نحو 54 مليار جنيه مقارنة بـ 47 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بزيادة قدرها 7 مليارات جنيه وبمعدل نمو 15%، كما بلغ عدد القروض 663 ألف قرض بنهاية يونيو 2023.



واستناداً لخبرة بنك القاهرة الممتدة على مدار أكثر من 20 عام في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر،

سجل رصيد تمويل المشروعات متناهية الصغير بنهاية الربع الثاني من عام 2023 نحو 8.5 مليار جنيه مقارنة بـ 7.2 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بزيادة قدرها 19%، كما بلغت نسبة الزيادة في عدد العملاء القائمين بالمحفظة 6% مقارنة بنهاية عام 2022.



بطاقات بنك القاهرة

وفى مجال البطاقات، يحرص بنك القاهرة على تقديم مجموعة متنوعة من البطاقات لتناسب احتياجات الشرائح المختلفة بالمجتمع، وبلغت الزيادة في عدد بطاقات الائتمان للأفراد بأنواعها المختلفة 11% بالمقارنة بنهاية 2022 وبنسبة نمو 23% في رصيدها بالمقارنة بنهاية 2022 ليصل إجمالي حجم المحفظة إلى 1.2 مليار جنيه.



فيما بلغت نسبة زيادة عدد بطاقات الخصم والمدفوعة مقدماً بأنواعها بنهاية الربع الثاني 10% مقارنة بنهاية 2022، لتصل إجمالي عدد البطاقات بجميع أنواعها نحو 3.2 مليون بطاقة.