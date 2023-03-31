بنك القاهرة يصل بمحفظة التجزئة إلى 47 مليار جنيه بنهاية 2022

ارتفعت محفظة قروض التجزئة في بنك القاهرة بنحو 8.5 مليار جنيه، بمعدل نمو 22% عن العام المالي 2021، ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 47 مليار جنيه بنهاية 2022، مقابل 38.5 مليار جنيه بنهاية عام 2021.

وجاء التقدم فى أداء البنك فى مجال التجزئة المصرفية نتاجًا لحرفية فرق العمل فى وضع منتجات تتناسب مع احتياجات العملاء بمختلف شرائحهم والتى نتج عنها زيادة عدد القروض،

بالإضافة إلى التنوع فى نوعية القروض الموجهة للعملاء، حيث تغطى شرائح مختلفة من العملاء.

محفظة القروض متناهية الصغر

وبلغت محفظة القروض متناهية الصغر بنهاية عام 2022 نحو 7.2 مليار جنيه، مقابل 5.6 مليار جنيه بنهاية عام 2021، بنسبة نمو بلغت 29%، مما أدى إلى إرتفاع عدد عملاء المحفظة بنحو 22.7% خلال الفترة، كما تم منح 146 ألف قرض جديد خلال العام الماضى.

جدير بالذكر أن بنك القاهرة يُعدّ أول مؤسسة مالية فى مصر تطلق خدمة الإقراض الرقمى لهذه الشريحة من العملاء بمقارّ أنشطتهم فى أقل من ساعة، دون حاجة العميل لزيارة مقر الفرع؛ فى خطوة غير مسبوقة تعزز دور البنك فى دعم منظومة التحول الرقمي، مما يسهم فى توفير الوقت والجهد المبذول من العملاء وتيسير إجراءات حصول العملاء على القروض.