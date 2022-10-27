بنك القاهرة يصدر شهادة بريمو جولد 3 سنوات بعائد يصل إلى 17.25%

قرر بنك القاهرة- ثالث أكبر مصرف حكومي في مصر- ،إصدار شهادات بريمو جولد لمدة 3 سنوات بعائد يصل إلى 17.25% يصرف سنويا.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماع استثنائي صباح اليوم رفع سعر الفائدة على الجنيه بمقدار 200 نقطة أساس.

وأوضح المركزي في بيان، أنه تقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,25% و14,25% و13,75%، على الترتيب.

وكان بنك القاهرة قرر رفع أسعار الفائدة على شهادات الادخار الدولارية، « البريمو » بآجال 3 و5 و7 سنوات بحد أقصى 5.30% بدلا من 2.25%.