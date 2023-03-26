بنك القاهرة يشارك في فعاليات «الشمول المالي للمرأة» بمزايا وعروض حصرية

يشارك بنك القاهرة فى فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، والتى أطلقها البنك المركزى المصرى خلال الفترة من 8 وحتى 31 مارس؛ عبر طرح باقة من المزايا والإعفاءات الخاصة بالسيدات تحقيقًا لأهداف الشمول المالى.

وتأتى مشاركة البنك فى المبادرة إيمانًا بأهميتها ودورها الفعال فى المجتمع وتعزيز حصول المرأة على الخدمات المالية المتنوعة، ودعمًا للنماذج النسائية؛ مما يسهم بشكل كبير فى تحقيق الاستقرار المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ورؤية مصر 2030.

مزايا وعروض حصرية

ويحرص بنك القاهرة على تقديم مزايا وعروض حصرية لجميع الفئات والتى تشمل فتح حساب “وفر” مجانًا وبدون حد أدنى وبدون مصاريف كشف حساب وبدون مصاريف إصدار بطاقة ميزة للخصم المباشر، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا ومحفظة قاهرة كاش مجانًا سواء للعملاء الجدد أو العملاء القائمين.

وحرص البنك على تقديم عروض مميزة للسيدات، ومن أبرزها فتح حساب “بُكرة” مجانًا والذي يتميز بإمكانية الادخار بالتقسيط بدءا من 100 جنيه وبدون حد أقصى ولمدة تبدأ من سنة حتى 10 سنوات وكذلك حساب “بكره التأميني” والذي يوفر تغطية تأمينية علي الحياه مجانًا.



خدمات للعملاء الجدد

كما يقدم البنك عرض خاص للعملاء الجدد من السيدات يشمل خصم 50% على المصاريف الإدارية للقروض متناهية الصغر، والجدير بالذكر بأن نسبة السيدات في محفظة بنك القاهرة للقروض متناهية الصغر تصل إلي نسبة 36%.



حساب «بكرة»

ويعد بنك القاهرة من أوائل البنوك التي أطلقت حساب ” بُــكرة ” في نهاية عام 2019 والمصمم خصيصًا للمرأة لتلبية احتياجاتها المصرفية وتمكينها من إدارة شؤونها المالية عبر وسيلة آمنة للإدخار تشمل حلول ومزايا مصرفية مما يشجع المرأة علي الإدخار سواء علي المدى قصير الأجل أو المدي طويل الأجل.



ويحرص البنك على التوعية والتثقيف المالي والتعريف بأهمية الخدمات المالية من خلال تواجده بالمواقع الخارجية كمراكز الشباب، النوادي، والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية وبالأخص في القرى وريف حياة كريمة.

وقام بنك القاهرة بفتح حسابات ” وفر” مجانًا للسيدات وبالرقم القومي فقط وبالأخص لأصحاب الختم والبصمة دون تحملهم أي أعباء أو مستندات إضافية أو وكلاء لفتح الحساب.