بنك القاهرة يشارك فى قرض لمشروع زيزينيا المستقبل

المال - خاصشارك بنك القاهرة في ضخ تمويلات جديدة لصالح قطاع التطوير العقارى -ذلك القطاع الاستراتيجى الذي يستحوذ على اهتمام الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية. ونجح البنك في توقيع قرض مشترك بقيمة 568 مليون جنيه لتمويل مشروع شركة أرضك للتنمية والاستثمار العقارى "زيزينيا المستقبل"، بحصة مشاركة قدره

المال – خاص

شارك بنك القاهرة في ضخ تمويلات جديدة لصالح قطاع التطوير العقارى -ذلك القطاع الاستراتيجى الذي يستحوذ على اهتمام الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية.



ونجح البنك في توقيع قرض مشترك بقيمة 568 مليون جنيه لتمويل مشروع شركة أرضك للتنمية والاستثمار العقارى “زيزينيا المستقبل”، بحصة مشاركة قدرها 100 مليون جنيه.

وتعليقًا على توقيع الاتفاقية، أوضح طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى، أن إستراتيجية العمل الجديدة بالبنك وخطته التوسعية تستهدف منح أولوية كاملة لقطاع ائتمان الشركات، مع التركيز على تمويل مختلف المشروعات التنموية الكبرى التي تسهم في مساندة خطط الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأكد فايد حرص بنك القاهرة على مساندة قطاع القطاع العقاري من خلال ضخ كافة التمويلات اللازمة للمشروعات العقارية ذات الجدوى الاقتصادية في ظل اهتمام الدولة بتلك المشروعات، ومن أبرزها مشروع العاصمة الإدارية والتي توفر الآلاف من فرص العمل للشباب، وتسهم في تنشيط الصناعات المغذية لهذا القطاع الاستراتيجي.

وذكر فايد أنه يجرى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية الحصة السوقية للبنك في مجال القروض المشتركة، مشيرًا إلى أن مشاركة البنك في القرض يعكس الثقة في قدرة الشركة على تنفيذ المشروع بحرفية كخطوة نحو تحقيق التنمية لقطاع التطوير العقاري في مصر.

وأفاد أن القرض المشترك يتم توجيهه لإقامة قرية سكنية متكاملة الخدمات على مساحة تتجاوز 70 ألف فدان ضمن المرحلة الأولى بمشروع “المستقبل سيتي”، حيث تصل مدة التمويل لنحو 4 سنوات.

ويواصل بنك القاهرة تبنى كافة السياسات لتلبية احتياجات العملاء على مستوى قطاع تمويل الشركات، وقام البنك باستحداث إدارة للخدمات المصرفية التي تهدف إلى تقديم حلول مصرفية جديدة ومبتكرة لعملائنا من الشركات الكبري والمتوسطة والصغيرة، وذلك بالتركيز على كيفية إدارة التدفقات النقدية ورأس المال العامل وتقديم خدمات تمويل عمليات التجارة الخارجية سواء استيراد أو تصدير وتقديم وسائل الدفع والخدمات المصرفية الرقمية.