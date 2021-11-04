«بنك القاهرة» يستهدف ضخ 2 مليار جنيه بمحفظة التجزئة المصرفية خلال شهرين

قال محمد ثروت رئيس قطاع التجزئة المصرفية فى بنك القاهرة – فى حواره مع «المال» – إن مصرفه يستهدف تحقيق زيادة قيمتها 2 مليار جنيه خلال الشهرين المقبلين بمحفظة التجزئة المصرفية، لتصل إلى 42 مليار جنيه نهاية العام الجارى، مقارنة مع 40 مليارا بنهاية سبتمبر الماضى، مشيرًا إلى أن محفظة تمويلات الأفراد تستحوذ على النصيب الأكبر من محفظة البنك الكلية.

وأوضح أن محفظة بنك القاهرة للتمويل العقارى ارتفعت بقيمة 200 مليون جنيه خلال الأشهر التسعة الماضية، لتصل إلى 2.7 مليار نهاية سبتمبر الماضى، مقارنة مع 2.5 مليار جنيه نهاية ديسمبر الماضى.

وكشف عن تلقى بنك القاهرة نحو 114 طلبا ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لشريحة متوسطى الدخل بفائدة متناقصة %3 فى حين تمت الموافقة المبدئية على نحو 75 حالة فيما يصل متوسط تمويل الوحدة بين 500 – 600 ألف جنيه.

كان البنك المركزى المصرى أطلق مبادرة للتمويل العقارى لصالح شريحتى محدودى ومتوسطى الدخل بعائد %3 متناقصة ولمدة 30 عاما وحدد «المركزى» بعض الشروط للاستفادة من المبادرة بحيث لا يزيد ثمن الوحدة لشريحة محدودى الدخل عن 350 ألف جنيه و1.4 مليون جنيه لشريحة متوسطى الدخل على أن تكون الوحدات كاملة التشطيب.

90 مليونا ضمن مبادرة «إحلال السيارات»

وكشف «ثروت » أن بنك القاهرة منح تسهيلات بقيمة 90 مليون جنيه لتمويل 400 سيارة ضمن مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج (البنزين والغاز الطبيعى)، فيما يستهدف ضخ مليار جنيه فى المبادرة، بحصة تقارب 7 % من التمويلات المخصصة لها .

كان مجلس إدارة البنك المركزى، أعلن فى يناير الماضى إطلاق مبادرة بشريحة تمويلية بقيمة 15 مليار جنيه أمام البنوك لمنح قروض للأفراد الراغبين فى إحلال مركباتهم سواء الملاكى، أو الأجرة، أو الميكروباص لتعمل بالوقود المزدوج بفائدة بسعر عائد %3 (مقطوعة).

وقال «ثروت » إن إجمالى عدد المشتركين فى خدمة المحفظة الذكية (القاهرة كاش) قفز بقيمة 240 ألف عميل خلال الشهور الخمسة الأخيرة، بنسبة نمو تقارب %40.

وأضاف أن عدد المشتركين من الأفراد يستحوذون على النسبة الأكبر من عملاء محفظة القاهرة كاش بعدد 800 ألف مشترك مقابل 100 ألف مشترك من التجار بعد زيادة وعى العملاء بأهمية الدفع الإلكترونى.

وأوضح أن البنك قطع شوطاً كبيراً فى مجال التحول الرقمى والذى يتصدر قائمة أولويات البنك منذ تطبيق إستراتيجية التطوير المتكاملة عام 2018 ويستحوذ على أهمية بالغة ضمن خططه وسياساته قبل أزمة كورونا بسنوات من خلال طرح باقة متنوعة من المنتجات والخدمات الرقمية، ومن أبرزها خدمة الإنترنت البنكى للأفراد، بجانب إعادة هيكلة محفظة الهاتف المحمول ومن ثم تمت إضافة العديد من الخدمات والمدفوعات التى توفر على العميل الوقت والجهد.

وأضاف أن بنك القاهرة توسع فى إضافة خدمات جديدة بمحفظة «قاهرة كاش» لتشجيع العملاء على القيام بمدفوعاتهم الدورية دون الحاجة للذهاب إلى أى مكان وتتمثل فى شحن خطوط الهاتف المحمول ودفع الفواتير، بالإضافة إلى الخدمات الدورية من فواتير مياه وغاز وكهرباء واشتراكات خدمات الإنترنت وحجز تذاكر بالإضافة إلى خدمة التبرعات، كما أتاحت محفظة «قاهرة كاش» خدمة دفع أقساط القروض لعملاء بنك القاهرة دون الحاجة لزيارة فروع البنك.

وتابع إن عدد المشتركين فى خدمة الإنترنت البنكى بالبنك ارتفع إلى 230 ألف عميل.

إصدار 800 ألف كارت «ميزة»

وأشار «ثروت» إلى أن بنك القاهرة يواصل توسعه فى تقديم الخدمات الرقمية المختلفة من خدمات الإنترنت والموبايل البنكى للشركات والأفراد، إضافة إلى توسعه فى إصدار كروت ميزة أول بطاقة وطنية ذات علامة تجارية مصرية إلى 800 ألف كارت ميزة الخصم الفورى والمدفوعة مقدمًا.

من ناحية أخرى، صرح إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع بالبنك المركزى، فى تصريحات خاصة لـ «المال»، بأن عدد بطاقة ميزة المصدرة من البنوك بلغت 21 مليونا.

وأطلق البنك المركزى والمجلس القومى للمدفوعات كارت «ميزة» الذى يعد أول كارت ذا علامة تجارية مصرية للمدفوعات الإلكترونية محليا فى يناير 2019.

وأشار«ثروت » إلى أن إجمالى إصدارات البطاقات المصرفية ارتفعت لتقترب من 2 مليون كارت.

وأكد أن بنك القاهرة يسعى للوصول للعملاء أينما كانوا، وتقديم الخدمات المصرفية لهم بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة بما يواكب أحدث المعايير المطبقة عالميا، من خلاله فروعه، حيث تبلغ شبكة فروع البنك 242 فرعا ووحدة مصرفية بمختلف محافظات الجمهورية، كما يمتلك البنك فرعًا إلكترونيًا.

وأشار إلى أن عدد ماكينات الصراف الآلى «ATM» فى بنك القاهرة ارتفعت إلى نحو 1300 مستهدفًا زيادتها بقيمة 400 ماكينة خلال العام الجارى، لتصل إلى 1700 بنهاية 2021، لافتا إلى أن كافة ماكينات البنك تقبل الإيداع والسحب.