بنك القاهرة يستكمل اجتماع لجنة الأليكو لتحديد تحركات سعر الفائدة غداً

سهير محمد أكد طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، أنه لم يتم اتخاذ أى قرارات بخصوص تحريك أسعار الفائدة بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير، حيث خفض أسعار الفائدة بـ1%. وأوضح فايد أن لجنة الأليكو بالبنك بدأت اجتماعاتها للنظر فى أسعار…



سهير محمد

أكد طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، أنه لم يتم اتخاذ أى قرارات بخصوص تحريك أسعار الفائدة بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير، حيث خفض أسعار الفائدة بـ1%.

وأوضح فايد أن لجنة الأليكو بالبنك بدأت اجتماعاتها للنظر فى أسعار فائدة الأوعية الادخارية يوم الأربعاء الماضى، ولم يتم اتخاذ أي قرارات فيه، ومن المقرر استكمال الاجتماع غدا الثلاثاء، بعد انتهاء إجازات عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع.

وقال إنه لم يتم إلغاء الشهادة الثلاثية التى تمنح عائدًا 15%، موضحا أن التخفيض تم فقط على الأوعية المرتبطة بالكوريدور.

وكان البنك المركزى قد خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة %١ ليصل إلى 16.75% و17.75%، و17.25% مساء الخميس الماضى.