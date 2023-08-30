بنك القاهرة يستقطب 109 آلاف عميل بنهاية الربع الثاني من 2023

جذب نحو 109 آلاف عميل جديد بنهاية الربع الثاني من عام 2023 ليصل الأفراد إلى3.7 مليون بنهاية الربع الثاني من عام 2023.

إدماج جميع شرائح المجتمع في النظام المالي الرسمي

وقال البنك في بيان إنه حريص على المشاركة في كل الفعاليات التي يطلقها البنك المركزي تحقيقاً للشمول المالي لضمان إدماج جميع شرائح المجتمع في النظام المالي الرسمي وزيادة الوعي بالمنتجات والخدمات المالية و كذلك بالتواجد المستمر في قرى حياة كريمة لإقامة ندوات تثقيفية ولتفعيل الخدمات والمنتجات المصرفية وإتاحة ماكينات الصراف الآلي وماكينات POS ذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية ومراكز الشباب والمقرات الحكومية.

وأجرى بنك القاهرة عدة خدمات ذوى الهمم ولتيسير رحلتهم البنكية، فضلاً عن الحرص المتواصل على طرح باقة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تلائم احتياجات مختلف الشرائح ومنها حسابات “وفـــر” بأنواعها المختلفة والتي تم طرحها لتمكين جميع فئات المجتمع من الانضمام الى القطاع المصرفي بأقل المستندات والمصاريف.