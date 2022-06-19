بنك القاهرة يزيد مساهمته في رأسمال «أفريكسم بنك» بمبلغ 82 مليون دولار

أعلن بنك القاهرة زيادة استثماره في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسم بنك” بمبلغ 82 مليون دولار ليصل إجمالي استثماراته بـ “افريكسم بنك” لحوالي 115 مليون دولار.

ومن جانبه، أكد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة أهمية تلك الخطوة، حيث ستصبح مصر من أكبر مساهمي أفريكسم بنك والذي يلعب دورا هاما فى تعزيز حركة التجارة بين أفريقيا والعالم، موضحاً أن مساهمة بنك القاهرة لزيادة رأسمال “أفريكسم بنك” تأتى دعماً لخطة البنك التوسعية فى القارة الأفريقية، وتنفيذ العديد من المبادرات لدعم نمو وتطور القارة والنهوض بالاقتصاديات الأفريقية وخاصة فى ظل ما قدمه البنك من جهود فى مواجهة تداعيات أزمة كورونا.

وتابع “فايد”: جاء التزام بنك القاهرة بالمساهمة بمبلغ 82 مليون دولار فى زيادة رأس مال أفريكسم نظراً للعلاقة الوطيدة التى تربط بين البنكين بما يتوافق مع إستراتيجية بنك القاهرة لتعزيز التواجد بالقارة الأفريقية.

وفى نفس السياق، قال بهاء الشافعى نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى: “نعتز بمساهمتنا في زيادة رأس مال “أفريكسم بنك” لما يسهم به من دور فعال في تنمية اقتصاد الدول الأفريقية وتعزيز أواصر التعاون التجارى فى أفريقيا لما يتمتع به البنك من خبرات واسعة فى مجال دعم أنشطة التجارة والاستثمار بين البلدان الأفريقية.

ودعا أفريكسم مساهمية لدعم خطته لرفع رأس المال بمبلغ 6.5 مليار دولار، يدفع منها 2.6 مليار دولار بهدف تعزيز قدرته لتوفير التمويل اللازم للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا على قارة أفريقيا وتوفير التمويل اللازم لتوريد اللقاحات للدول الأفريقية، بالإضافة إلى تعزيز التجارة البينية والخارجية للقارة.