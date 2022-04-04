قال محمد رجائى، رئيس قطاع الاستثمار فى بنك القاهرة، إن مصرفه قرر زيادة مساهمته فى رأسمال «القاهرة أوغندا» إلى 20.2 مليون دولار.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن البنك رفع رأسمال «القاهرة أوغندا» بقيمة 800 ألف دولار، من 19.4 مليون، مشيرًا إلى أنه يدرس حاليًا زيادة رأسمال شركة الحراسات المملوكة له.

من جهة أخرى أوضح رجائى أن إجمالى محفظة استثمارات بنك القاهرة قفز إلى 3 مليارات جنيه بنهاية 2021 بزيادة 800 مليون خلال العام الماضى، مقارنة مع 2.2 مليار بنهاية ديسمبر 2020.

وأشار إلى أن نمو محفظة الاستثمارات جاءت من مصادر مختلفة نتيجة ضخ أموال فى بعض الشركات، والدخول فى شراء الأسهم القيادية فى سوق المال خلال العام الماضى.

ووافق مجلس إدارة بنك القاهرة فى 2019 على تأسيس شركة متخصصة فى الأمن والحراسة برأسمال مبدئى 5 ملايين جنيه، بهدف مزاولة نشاط تأمين البنوك والمؤسسات المالية فى مصر، ويتوزع هيكل الملكية بواقع %40 لبنك لقاهرة، و%30 لصندوق العاملين، والنسبة المتبقية لصالح إحدى الجهات السيادية.

وأكد «رجائى» أن بنك القاهرة استثمر فى 4 صناديق استثمار، أبرزها «إنكلود» و«أفانس».

وأعلنت بنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة وشركة «جلوبال فينتشرز » عن إطلاق صندوق «إنكلود» للتكنولوجيا المالية بعد الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى، ويستهدف «إنكلود» تعزيز الابتكار فى مجال التكنولوجيا المالية والشمول المالى.

وساهم كل من بنك مصر، المستثمر الرئيسى فى الصندوق، والبنك الأهلى المصرى وبنك القاهرة، المستثمرين الاستراتيجيين، بإجمالى يعادل 85 مليون دولار فى تمويل الصندوق، ومن بين المستثمرين الآخرين «مجموعة إى فاينانس» للاستثمارات المالية، وشركة بنوك مصر.

فى السياق نفسه، ارتفعت محفظة ائتمان الشركات لتصل إلى نحو 51.7 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الجارى بزيادة قدرها 8.1 مليار جنيه عن ديسمبر 2020 بمعدل نمو %19، بحسب نتائج أعمال البنك.

وفيما يتعلق بإجمالى محفظة القروض للعملاء والبنوك، ارتفعت بنحو 12.6 مليار جنيه لتصل إلى 105 مليارات بنهاية سبتمبر 2021 بمعدل نمو %14.

وواصلت أرباح بنك القاهرة ارتفاعها بنهاية الربع الثالث من 2021 لتصل إلى 2.7 مليار جنيه مقابل 2.5 مليار للفترة نفسها من 2020 بمعدل نمو %7 وتعود تلك الزيادة إلى ارتفاع صافى الدخل من العائد ليتخطى 7.7 مليار بالمقارنة مع 7.5 مليار بنهاية الربع الثالث من 2020 بمعدل نمو %3، بحسب نتائج أعمال البنك.