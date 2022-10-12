بنك القاهرة يرفع سعر الفائدة على الشهادات الدولارية بحد أقصى 5.30%

كشف محمد علي، رئيس مجموعة الخزانة وأسواق المال فى بنك القاهرة، أن البنك- ثالث أكبر مصرف حكومي في مصر- قرر رفع أسعار الفائدة على شهادات الادخار الدولارية، « البريمو » بآجال 3 و5 و7 سنوات بحد أقصى 5.30% بدلا من 2.25%.

سعر الفائدة على الشهادات الدولارية في بنك القاهرة



وأشار إلى أن العائد على الشهادات الجديدة في بنك القاهرة “البريمو” لمدة 3 سنوات، وصل إلى 5.30 % سنويا، و5.25 % نصف سنوي، و5.20 %ربع سنوي، و5.15% شهريا.



أما عن الشهادات الجديدة في بنك القاهرة “البريمو” لمدة 5 سنوات، وصل العائد إلى 5.15% سنويا، و5.10% نصف سنويا، و5.05% ربع سنوية، و5%شهريا.

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وصل العائد على الشهادات الجديدة في بنك القاهرة البريمو لمدة 7 سنوات، 5.05% سنويا، و5% نصف سنويا، و4.95% ربع سنويا، و4.90% شهريا.