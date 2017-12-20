بنك القاهرة يرفع حد ائتمان متناهى الصغر إلى 500 ألف جنيه

عبر منتج مخصص للشركات فى 20182.2 مليار محفظة القطاع القائمة بنهاية العامسهير محمديستعد بنك القاهرة، لتفعيل منتج جديد لعملاء التمويل متناهى الصغر مخصص للشركات يتيح حدود ائتمانية تصل إالى 500 ألف جنيه، بزيادة %400 عن الحدود القائمة فى الوقت الحالى، التى لا تتجاوز 100 ألف جنيه للأفراد.قال مصدر

عبر منتج مخصص للشركات فى 2018

2.2 مليار محفظة القطاع القائمة بنهاية العام

سهير محمد

يستعد بنك القاهرة، لتفعيل منتج جديد لعملاء التمويل متناهى الصغر مخصص للشركات يتيح حدود ائتمانية تصل إالى 500 ألف جنيه، بزيادة %400 عن الحدود القائمة فى الوقت الحالى، التى لا تتجاوز 100 ألف جنيه للأفراد.

قال مصدر من البنك لـ”المال”، إن المنتج الجديد يستهدف للمرة الأولى الشركات، بجانب الأفراد والجمعيات، ويسعى للمساهمة فى دمج ما يسمى اقتصاد الظل فى المنظومة الرسمية.

كان البنك المركزى أطلق مبادرة تتيح تمويل المشروعات غير الرسمية، التى يبلغ الحد الأقصى لحجم مبيعاتها 10 ملايين جنيه، دون الحاجة لأى أوراق رسمية أو قوائم مالية.

تقدر مصادر رسمية حجم الاقتصاد غير الرسمى بأكثر من ضعف المنظومة الرسمية، وتسعى للعمل على دمجها عبر مجموعة من المحفزات تشمل وضع قانون المحاسبة المبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذى لا يستهدف منه تحقيق حصيلة ضريبية، بقدر ما يهدف لإدخالهم لمنظومة الاقتصاد الرسمى لتحقيق عدالة المنافسة” حسب تصريح لنائب وزير المالية، عمرو المنير، فى مؤتمر صحفى آواخر أكتوبر الماضى.

أشار المصدر إلى أن المنتج الجديد يأتى عقب إجراء إعادة هيكلة للقطاع، وفقا للتعريف الجديد للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والمبادرة التى أطلقها المركزى لتمويل المشروعات متناهية الصغر منتصف العام الجارى.

دشن البنك المركزى مبادرة فى مايو الماضى، لتحفيز تمويل المشروعات متناهية الصغر تستهدف بالأساس الوصول بإجمالى تمويلات القطاع إلى 30 مليار جنيه، الفترة المقبلة يستفيد منها 10 ملايين عميل خلال الأعوام القليلة المقبلة.

وافق المركزى على إضافة قيمة التمويل متناهى الصغر المباشر وغير المباشر، إلى نسبة الـ %20 من إجمالى محفظة القروض المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الواجب على القطاع المصرفى تحقيقها بحلول عام 2020، ووضع معايير استرشادية للبنوك لدراسة الجمعيات ائتمانيا فى سبيل الوصول إلى نموذج موحد يتم على إتاحة التمويلات للجمعيات والشركات والعملاء.

أكد أن هيكلة القطاع تهدف لإدخال فكر جديد فى التمويل متناهى الصغر من خلال عدم الاكتفاء بتمويل الأفراد والجمعيات، والتوسع فى تمويل الشركات بشكل مباشر، بما يعمل على إدماج القطاع غير الرسمى من الشركات فى القطاع الرسمى، ويشترط توافر سجل تجارى وأوراق رسمية للكيان الذى يعمل للحصول على تمويل بعائد مناسب.

كشف المصدر عن أن محفظة الإقراض متناهى الصغر بالبنك سجلت 2.2 مليار جنيه، نهاية العام، بمعدل نمو %85 مقارنة بـ 2016، وسجل إجمالى المحفظة مليار جنيه، مشيرا إلى أن البنك يمتلك أكبر محفظة للتمويل المتناهى الصغر فى القطاع المصرفى والتى تمثل حصة %25 من القطاع.

قال إن المحفظة التراكمية للتمويل متناهى الصغر بالبنك سجلت 14 مليار جنيه منذ أن بدأت فى 2001.

أكد أن السوق حققت نموًا على مستوى التمويل متناهى الصغر خلال العام، بـ%28 وتوقع أن يشهد نمواً أكبر خلال عام 2018، بعد رفع سقف التمويل للقطاع بموجب التعريف الجديد، ودخول شركات جديدة للتمويل متناهى الصغر خلال العام الجديد، وهى شركات أمان وسند وتمويلى.

قال إن البنك حقق نموًا خلال العام، أكبر من المستهدف، الذى كان تقديره 800 مليون جنيه، لكنه تجاوز المليار جنيه نهاية العام الجارى.

أشار إلى أن البنك يدرس تمويل جمعيات جديدة للتمويل متناهى الصغر، فى إطار خطة البنك التوسع خلال 2018، موضحا أنه من المتوقع أن تنمو المحفظة بمعدل أكبر من 2017، ولم يتحدد بعد النسبة المستهدفة، لأنه لم يعتمد الموازنة النهائية للبنك لعام 2018.

كشف عن أن قروض المرأة تمثل %30 من إجمالى محفظة التمويل متناهى الصغر بالبنك، مؤكدا أنها الأكثر التزاما وجدية وتحملاً للمسئولية، كما نسب التعثر إلى أن مستوى إقراض المرأة قليل مقارنة بالرجل.

أكد أن البنك كان بالفعل يدرس فكرة إطلاق منتج تمويل متناهى الصغر للمرأة، لكن تراجع لأنه يعد تمييز «غير مستحب» لأن المرأة تستفيد من كل المزايا المتاحة، وهناك إقبال من جانبها للحصول على التمويل.

أوضح أن توسع البنوك فى التمويل متناهى الصغر، وتعدد الشركات العاملة فى هذا القطاع لم يؤثر على حصة بنك القاهرة، باعتباره الأقدم فى منح هذا النوع من التمويل والدليل تحقيق نمو %85 خلال 2017، وامتلاك اكبر محفظة فى القطاع للتمويل متناهى الصغر.

كشفت أحدث بيانات صادرة عن هيئة الرقابة المالية، ارتفاع قيمة التمويل متناهى الصغر القائم فى نهاية الربع الثالث لعام 2017 إلى 6.1 مليار جنيه بزيادة %10 عن نهاية الربع الثانى من العام الحالى، كما ارتفع عدد الحاصلين على تمويل من شركات أو جمعيات ومؤسسات أهلية مرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر ليبلغ 2.1 مليون مواطن، من أصحاب المشروعات الحرفية، أو التجارية، أو الصناعية، أو خدمية متناهية الصغر.

ارتفع عدد الجهات الحاصلة على ترخيص إلى ما يزيد عن 840 جهة حتى شهر نوفمبر الماضى، تباشر نشاط التمويل متناهى الصغرمن مقراتها الرئيسية المنتشرة فى جميع أنحاء محافظات الجهورية، وما يزيد عن 750 فرعًا.