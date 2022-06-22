بنك القاهرة يرفع الفائدة إلى 13.5% على شهادة الادخار الثلاثية

قرر بنك القاهرة رفع أسعار الفائدة على شهادة البريمو إكسترا ذات الأجل 3 سنوات بالجنيه المصري، لتصل إلى 13.5%.

وتراوح سعر الفائدة على الشهادة بعد الزيادة 13.25% سنويًّا للعائد الشهري، بدلًا من 10.25% و13.5%

ويبدأ شراء الشهادة من 1000 جنيه مضاعفاته، ويستفيد من الشهادة العملاء الجدد أو الذين انتهت آجال شهادتهم القائمة ويرغبون في إعادة تجديدها في الشهادة مرتفعة العائد،

أما العملاء المكتتبون في الشهادات قبل صدور الجديدة فسيظلون على العائد القديم حتى انتهاء آجالها.

كان البنك المركزي قد رفع سعر الفائدة، في مايو الماضي، بنسبة 2%، وذلك بعد رفعها بنسبة 1% في اجتماع استثنائي للجنة يوم 21 مارس الماضي، وهو اليوم الذي شهد تراجع الجنيه أمام الدولار.

وتعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها غدًا الخميس لبحث مصير رفع أو تثبيت سعر الفائدة في ضوء قراءات معدلات التضخم الحالية والمستقبلية، وتبِعات رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتواصل للفائدة على الدولار.