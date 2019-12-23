بنك القاهرة يرعي أبطال مصر في أولمبياد طوكيو

وقّع بنك القاهرة اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب والرياضة عبر شركة روابط الرياضية باعتبارها الوكيل والمسوِّق الحصري للاعبين، من خلال رعايته 7 لاعبين دوليين من أبطال مصر المشاركين فى دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.

حضر التوقيع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وطارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، والدكتورة حياة خطاب رئيسة اللجنة البارالمبية.

قام بالتوقيع هايدي النحاس رئيس قطاع اتصالات المؤسسة والتنمية المستدامة ببنك القاهرة، والدكتور وليد الملاح رئيس مجلس إدارة شركة روابط الرياضية.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بدور القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية في دعم الرياضة المصرية والوعى بأهمية مساندة أبطال مصر الواعدين، مؤكدًا أن الدولة تشجع دور القطاع الخاص في المنظومة الرياضية وتدعم كل فكر جديد يواكب العصر في تقديم أفضل رعاية من أجل تحقيق البطولات وحصد الميداليات، خاصة مع اقتراب أهم حدث رياضي وهو أوليمبياد طوكيو 2020.

ووجه صبحي الشكر إلى بنك القاهرة وروابط الرياضية على ما يقدمونه للرياضة المصرية، ومؤكدًا أن الوزارة تدعم بكل قوة المتميزين وتستعد من الآن لأولمبياد باريس 2024، معربًا عن تفاؤله بتحقيق أبطال مصر لميداليات في الأوليمبياد.

وأعرب طارق فايد عن اعتزازه وسعادته لرعاية أبطال مصر في أوليمبياد طوكيو 2020، انطلاقًا من دور البنك الريادي في دعم الرياضة المصرية، لما تمثله من أهمية بالغة للشباب المصري، والتي تسهم في صناعة أجيال من الرياضيين، عبر توفير جميع الإمكانيات اللازمة لتأهيل اللاعبين للمنافسة في المحافل الدولية، والارتقاء بمستوى الرياضيين.

وأضاف فايد أن تلك الشراكة تستهدف تحفيز اللاعبين لتحقيق المزيد من الإنجازات التي ترفع اسم مصر عالميًّا في مختلف المحافل الدولية، ولا سيما بعد النجاحات التي حققها أبطال مصر في هذه الألعاب على المستوي العالمي.

وأوضحت هايدي النحاس أن هناك زيادة مستمرة في المخصص المالي الذي يوجه البنك لدعم المجتمع المصري، وأشارت إلى تعميق التعاون مع الجهات المختلفة لخدمة المجتمع.

وأضافت أن عقد الشراكة مع وزارة الشباب والرياضة يأتي في إطار توجه البنك لتشجيع الرياضة وتحفيز الشباب وتعميق الانتماء.

الجدير بالذكر أن الرعاية تشمل 7 من أبطال مصر المشاركين في أوليمبياد طوكيو 2020 في رياضات السباحة، الكاراتيه، التايكوندو، تنس الطاولة، الفروسية، الجمباز، بالإضافة إلى رفع الأثقال البارالمبي.