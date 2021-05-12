«بنك القاهرة» يدعم مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب بـ30 مليون جنيه

أعلن “بنك القاهرة” دعمه لمؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، من خلال التبرع بـ30 مليون جنيه يتم توجيهها لصالح المركز العالمى للقلب الجديد بالقاهرة.

قال بنك القاهرة فى بيان له، إن تلك الخطوة تأتي فى إطار جهود البنك المتواصلة نحو مساندة مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، وفى مقدمتها القطاع الطبى لتقديم الخدمة المتميزة لكل المواطنين.

وأعرب طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة عن اعتزازه بالتعاون مع مؤسسة مجدى يعقوب للقلب فى دعم التوسعات بمركز القلب الجديد بالقاهرة بعد النجاح الباهر الذى حققه فى صعيد مصر.

مؤكداً اهتمام البنك البالغ بتلك الشراكة مع واحدة من كبرى المؤسسات الوطنية الرائدة فى مجال الرعاية الصحية لتوفير الخدمات الطبية المجانية لمرضى القلب والأوعية الدموية.

وتابع فايد قائلاً: “نحرص دوماً على دعم القطاع الطبى المصرى الذى شهد تطورات عديدة على مدار السنوات الماضية بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية فى الارتقاء بالمنظومة الطبية بمصر.

مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود بين كل المؤسسات بمختلف القطاعات الحيوية بالدولة نحو تحقيق أهداف التنمية.

ووجه البروفيسور مجدي يعقوب رئيس مجلس أمناء مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، الشكر لـ “بنك القاهرة” على تبرعه للمؤسسة للمساهمة في سرعة تنفيذ حلم إنشاء المركز الجديد بالقاهرة، والذي سيكون أكبر مركز في مصر والشرق الأوسط لتقديم الرعاية الصحية لمرضى القلب والأوعية الدموية مجانًا.

مشيرًا إلى أهمية الدور المجتمعي للمؤسسات والكيانات الاقتصادية الكبرى في دعم الأنشطة الخيرية لتوفير الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضحت هايدى النحاس رئيس قطاع إتصالات المؤسسة والتنمية المستدامة ببنك القاهرة أن دعم البنك للمستشفى يأتى من خلال رعاية جناح كامل بالمستشفى الجديد يضم 31 غرفة للمرضى ومنطقة للتمريض لتقديم الرعاية للمرضى على مدار الساعة.

مشيرة إلى أنه تم توفير أحدث الأدوات والأجهزة الطبية المتخصصة من شاشات للمتابعة ومعدات العناية بالقلب ووحدة تخدير الكبار والتى تعد من أهم وأبرز الوحدات بالمركز بهدف توفير أعلى المعايير الطبية والرعاية للمرضى.

وتقدمت دينا الجزار، نائب الرئيس للتنمية بمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، بالشكر لبنك القاهرة على دعم المؤسسة، مشيدة بأهمية دور البنك في مساندة أنشطة المؤسسة وعلى رأسهم المشاركة في بناء مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب بالقاهرة والذي سيتم من خلاله إنقاذ وعلاج المزيد من قلوب أطفال مصر والمنطقة بأكملها.

ويستهدف المركز الجديد إجراء 12000 عملية علاجية سنويا، منها 4000 عملية قلب مفتوح، كما أن 60% من العمليات العلاجية سيتم إجراؤها للأطفال، ومن هنا تأتى أهمية مشاركة القطاع الخاص فى دعم المركز وغيره من المؤسسات غير الهادفة للربح، والتى تعمل بشكل نشط فى مجال الرعاية الصحية وتساهم فى توفير العلاجات الأكثر تطورًا للفئات الأكثر احتياجاً.

يذكر أن مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب بالقاهرة، والذي من المتوقع أن يكتمل بناؤه في عام 2023، سيعمل على تقديم خدمات الرعاية الصحية وإجراء عمليات و جراحات القلب والأوعية الدموية بالمجان لمرضى القلب من داخل مصر وخارجها بطاقة استيعابية تصل إلى 120 ألف مريض و12 ألف عملية جراحية وقسطرة قلبية سنوياً 60٪ منها للأطفال، كما سيوفر التدريب الطبي العملي لأكثر من 1500 طبيب وجراح وذلك من خلال مركز التعليم والتدريب التابع لمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب. تقوم المؤسسة كذلك بتطوير الأبحاث في مجال العلوم الأساسية والتطبيقية والعلوم الطبية الحيوية لدمج العلاج مع البحث وتطوير المواهب بطريقة غير مسبوقة في المنطقة بأكملها.