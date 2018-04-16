بنك القاهرة يخفض الفائدة على الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت 3%

سهير محمد:خفض بنك القاهرة الفائدة على الشهادة الثلاثية ثابتة العائد بنسبة 3% دفعة واحدة من 15% الى 12% بداية من تعاملات الاسبوع الجارى ,كما أصدر شهادة ثلاثية ذات عائد متغير 15.75%وتقدم الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت البريمو سوبر عائد يصرف شهريا وبحد أدنى للإيداع ألف جنيه.وكانت

سهير محمد:

خفض بنك القاهرة الفائدة على الشهادة الثلاثية ثابتة العائد بنسبة 3% دفعة واحدة من 15% الى 12% بداية من تعاملات الاسبوع الجارى ,كما أصدر شهادة ثلاثية ذات عائد متغير 15.75%

وتقدم الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت البريمو سوبر عائد يصرف شهريا وبحد أدنى للإيداع ألف جنيه.

وكانت عددا من البنوك قد أجرت تغييرات على الشهادات ذات العائد الثابت ما بين الإلغاء وخفض الفائدة عليها عقب قرارات لجنة السياسة النقدية بخفض الفائدة خلال اجتماعاتها الأخيرة.

وألغت بنكى الأهلى ومصر الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت 17% مع طرح شهادة بعائد متغير.